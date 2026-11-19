Gerçek adı Murat Divandiler olan Kobra Murat, bu kez yaşadığı sağlık sorunları ve ölüm korkusuyla gündeme geldi. Aralık 2023'te bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınan ve o dönem sevenlerinden helallik isteyen isim, geçirdiği operasyonların kendisini oldukça yıprattığını belirterek “Öleceğim gibi de geliyor. Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım, çok yoruluyorum. Allah derman veriyor” dedi.

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Gerçek adı Murat Divandiler olan Kobra Murat, İstanbul'un Balat semtinde yaşıyor. Ünlü isim kendine özgü tarzı, renkli kişiliği ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle altın tutkusu ve mal varlığına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Yaşadığı sağlık sorunlarından söz eden Kobra Murat, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle oldukça yorgun düştüğünü ifade etti. Ölüm korkusu yaşadığını da dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım, çok yoruluyorum. Allah derman veriyor. Çok arkadaşlarımı da kaybettim. Ölümlü dünya. Bak, pancar gibi oldum."

Kobra Murat sevenlerinden dua istedi: ‘Öleceğim gibi geliyor’

Sevenlerinden dua isteyen Murat, "Allah yardım ediyor, dualarınız benimle olsun inşallah" dedi.

Sanatçı, Aralık 2023'te bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınmış, o dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının ciddiyeti nedeniyle sevenlerinden helallik istemişti.

TORUNUNUN DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEYİ İSTİYOR

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarının yanı sıra geleceğe dair dileklerini de paylaşan Kobra Murat, torununun evlendiği günleri görmeyi istediğini belirtti. Şarkıcı, "Torunumun evlendiğini göreyim. Bu kadar yapmış olduğum emeklerin, mükafatların sonunu göreyim inşallah. Yollarda ölmeyeyim, sahnelerde ölmeyeyim" diye konuştu.

Kobra Murat sevenlerinden dua istedi: ‘Öleceğim gibi geliyor’

Nasıl hatırlanmak istediğini de anlatan Kobra Murat, kendisinin ardından insanların güzel anılarla hatırlamasını arzuladığını belirterek, "Hep dualar eden, renkli kişilikli, sevimli, Noel Baba gibi, Şirin Baba gibi bir insan olarak hatırlasınlar beni" ifadelerini kullandı.

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