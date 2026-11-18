KADİR İNANIR

Oyuncu Kadir İnanır'ın mal varlığını uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmak istediği yönündeki haberler, vefatının ardından miras gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Sanatçının farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesinin bulunduğu ve yasal mirasçı sayısının 28 olduğu basına yansıdı.

Vasiyetnamelerin açılması ve mirasçıların haklarının değerlendirilmesi için başlatılan hukuki süreçte gözler mahkemeye çevrildi. Mirasçıların tamamına tebligat ulaştırılamaması nedeniyle duruşmanın 17 Aralık 2026'ya ertelendiği bildirildi. Böylece İnanır’ın geride bıraktığı mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

