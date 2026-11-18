Ünlülerin ardından miras savaşları… Servetleri kaldı, davaları bitmedi!
Ünlü isimlerin vefatlarının ardından geride bıraktıkları servet, gayrimenkuller ve telif hakları zaman zaman aile üyeleri arasında büyük anlaşmazlıklara neden oluyor. Ferdi Tayfur'dan Cüneyt Arkın'a, Fatma Girik'ten İlhan İrem'e kadar birçok sanatçının vasiyeti tartışma konusu olurken mirasçılar soluğu mahkemede aldı. İşte ölümlerinin ardından miras mücadeleleriyle gündeme gelen ünlü isimler...
Şöhretleriyle hafızalara kazınan sanatçıların ardından bu kez mirasları gündeme geliyor. Kimi vasiyetini eşine veya çocuklarına bırakırken kimi servetini vakıf ve derneklere bağışlamayı tercih ediyor. Ancak bu kararlar zaman zaman aile üyelerini karşı karşıya getirerek yıllarca süren hukuki mücadelelere dönüşüyor.
FERDİ TAYFUR
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetnamesi tartışmaya neden oldu. Sanatçının mal varlığının bir bölümünü TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka gibi kurumlara bıraktığı ortaya çıktı. Kızı Tuğçe Tayfur ile oğlu Timur Turanbayburt'un vasiyete itiraz etmesiyle aile içinde miras krizi başladı. Şarkıların telif hakları da hukuki anlaşmazlığın parçası oldu.
KADİR İNANIR
Oyuncu Kadir İnanır'ın mal varlığını uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmak istediği yönündeki haberler, vefatının ardından miras gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Sanatçının farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesinin bulunduğu ve yasal mirasçı sayısının 28 olduğu basına yansıdı.
Vasiyetnamelerin açılması ve mirasçıların haklarının değerlendirilmesi için başlatılan hukuki süreçte gözler mahkemeye çevrildi. Mirasçıların tamamına tebligat ulaştırılamaması nedeniyle duruşmanın 17 Aralık 2026'ya ertelendiği bildirildi. Böylece İnanır’ın geride bıraktığı mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.
KAYAHAN
2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın ardından kızı Beste Açar ile son eşi İpek Açar arasında miras anlaşmazlığı yaşandı. Banka hesapları, gayrimenkuller ve telif gelirleri tartışma konusu oldu. Taraflar arasında yaşanan hukuki süreç, 2017 yılında yapılan miras paylaşım sözleşmesiyle sona erdi.
İLHAN İREM
2022 yılında hayatını kaybeden İlhan İrem'in mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktığı belirtilen vasiyetnamesine yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır itiraz etti. Vasiyetnamenin geçersiz olduğunu ileri sürerek dava açan yeğenin başvurusu üzerine mahkeme, belgelerin geçerli bir vasiyetname niteliği taşımadığına karar verdi. Hansu İrem ise karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
CÜNEYT ARKIN
2022 yılında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın vasiyeti, kızı Filiz Cüreklibatır ile diğer aile üyelerini karşı karşıya getirdi. Filiz Cüreklibatır, babasının mal varlığının paylaşımına itiraz ederek üvey annesi Betül Cüreklibatır ve kardeşlerine dava açtı. Bazı taşınmazların diğer aile üyelerine devredildiğini öne süren Filiz Cüreklibatır, haklarının korunmasını istedi.
FATMA GİRİK
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in 2022'deki vefatının ardından vasiyetnamesi tartışmaya neden oldu. Girik'in mal varlığını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik'e bıraktığı öğrenildi. Kardeşi Günay Girik ise vasiyetin geçersiz olduğunu ileri sürerek dava açtı. Şubat 2026'da mahkeme, vasiyetnamenin geçerli olduğuna hükmederek davayı reddetti.
SEYFİ DURSUNOĞLU
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı. Sanatçının Çengelköy'deki evi ve banka birikiminin derneğe bağışlanmasına yeğenleri itiraz etti. Açılan vasiyetnamenin iptali davası 2023 yılında reddedildi.
EROL BÜYÜKBURÇ
2015 yılında hayatını kaybeden Erol Büyükburç'un tüm mal varlığını kızı Evren Büyükburç'a bıraktığı vasiyetnamesi, diğer kızlarının itirazına neden oldu. Jeyan ve Özlem Derya Büyükburç vasiyetnameye karşı hukuki yollara başvururken, sanatçının kızı olduğunu ileri süren Esra Şimşek de babalık davası açtı. DNA testiyle babalığı doğrulanan Şimşek de mirastan pay almak için mücadele başlattı.
ADNAN ŞENSES
2013 yılında hayatını kaybeden Adnan Şenses'in ardından eşi Lale Şenses ile kızı Arzum arasında miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı haberleri gündeme geldi. Sanatçının gayrimenkulleri ve mal varlığı, aile içindeki tartışmanın merkezinde yer aldı.
ZEKİ MÜREN
Zeki Müren, servetini Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştı. Sanatçının ölümünden yıllar sonra hayatını anlatan biyografik film projesi nedeniyle vakıflar ile yapımcı arasında hukuki anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın odağında Müren'in adı, eserleri ve fikri haklarının kullanımı yer aldı.
CEM KARACA
2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca'nın ardından yaşanan tartışma, babalık iddiasıyla gündeme geldi. Son eşi İlkim Karaca ile oğlu Emrah Karaca arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine sanatçının mezarı açılarak DNA testi yapıldı. İnceleme sonucunda Emrah Karaca'nın Cem Karaca'nın biyolojik oğlu olduğu doğrulandı.