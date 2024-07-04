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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin setinde kaza! Dilin Döğer o anları anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: 2.sayfa
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi&#039;nin setinde kaza! Dilin Döğer o anları anlattı

Magazin Haberleri  / 2.sayfa

Pazartesi akşamlarına damga vuran ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin setinde kaza meydana geldi. O anları anlatan dizinin Süreyya'sı Dilin Döğer,” Sette ben tam ata binerken sette bir tekme yedim bacağıma” ifadelerini kullandı.

TRT 1’de yayınlanan ve hayranları tarafından pazartesi büyük bir merakla beklenen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.

Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ekin Türkmen'in başrolleri paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dilin Döğer dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin setinde kaza! Dilin Döğer o anları anlattı - 1. Resim

"AT BACAĞIMA TEKME ATTI"

Dizideki sahneleri çok beğenilen oyuncu, at binme sahnesinde talihsiz bir kaza yaşadığını belirtti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. At bitme sahnesinde atın, bacağına tekme attığını anlatan Döğer; uzun süre bacağında iz kaldığını dile getirdi.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin setinde kaza! Dilin Döğer o anları anlattı - 2. Resim

Döger, "Eğitim veren hocamız çok iyiydi. Ama günün sonunda atın ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Gün boyu belki çok yorulduğu için bacağıma tekme yedim. Böyle bir kaza oldu. Ama onun yorgun olmasının verdiği bir şey. Uzun süre bacağımda iz bıraktı" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: 2.sayfa
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