Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu

Kurtlar Vadisi’ndeki Muro rolüyle gönüllere taht kuran Mustafa Üstündağ’ın yeni rol alacağı dizi belli oldu.

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam’da oynayan Mustafa Üstündağ yeni bir projeyle el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ATV’de izleyici ile buluşacak iddialı dizi Holding’in hazırlıklarına başlandı.

Başrollerinde Tuğba Sungurluoğlu (Aydan) ile CanerTopçu’yu (Kerem) buluşturan dizi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatıyor.

Şimdiden merakla beklenen ve kadrosunda Bade İşcil, Ali İl, Melisa Döngel, Macit Koper gibi ünlü isimlerin de yer aldığı diziye sürpriz bir isim katıldı.

Son gelen bilgiye göre başarılı aktör Mustafa Üstündağ Holding ile el sıkıştı. Üstündağ dizide ünlü bir iş adamının oğlu olan Mahir Koloğlu’nu üstlenecek.