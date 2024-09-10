Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu

Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi’ndeki Muro rolüyle gönüllere taht kuran Mustafa Üstündağ’ın yeni rol alacağı dizi belli oldu.

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam’da oynayan Mustafa Üstündağ yeni bir projeyle el sıkıştı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ATV’de izleyici ile buluşacak iddialı dizi Holding’in hazırlıklarına başlandı. 

Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu - 1. Resim

Başrollerinde Tuğba Sungurluoğlu (Aydan) ile CanerTopçu’yu (Kerem) buluşturan dizi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatıyor.

Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu - 2. Resim

Şimdiden merakla beklenen ve kadrosunda Bade İşcil, Ali İl, Melisa Döngel, Macit Koper gibi ünlü isimlerin de yer aldığı diziye sürpriz bir isim katıldı.

Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu - 3. Resim

Son gelen bilgiye göre başarılı aktör Mustafa Üstündağ Holding ile el sıkıştı. Üstündağ dizide ünlü bir iş adamının oğlu olan Mahir Koloğlu’nu üstlenecek.

Kurtlar Vadisi Muro sevenlerine müjde! Yeni dizisi belli oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çankırı'da fillerin ataları bulundu! 9 milyon yıllık kemikler incelemeye alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni anne Ezgi Mola, Narin’in cenazesindeki duvak detayına isyan etti: Berbat buluyorum - MagazinYeni anne Ezgi Mola, Narin’in cenazesindeki duvak detayına isyan etti: Berbat buluyorumOyuncu James Earl Jones hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı'na ödül takdim etmişti - MagazinÜnlü oyuncudan acı haber! Cumhurbaşkanı'na ödül takdim etmiştiReyting için bunu da yaptılar! Söylemezsem Olmaz ekibinin ‘Narin için çığlık’ hareketi tepki topladı - MagazinReyting için şov peşine düştülerKerem Bürsin iddialı dizinin kadrosuna girdi! - Magazinİddialı dizinin kadrosuna girdi!Selena'nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler... - MagazinÜnlü oyuncu evlendi! İşte düğünden kareler...İkinci kez korkutmuştu! İlber Ortaylı sağlık durumunu açıkladı: Bir müddettir tedavi görüyorum - Magazin2. kez korkutmuştu! İlber Ortaylı sağlık durumunu açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...