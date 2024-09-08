Sinem Öztürk Uslu setlere geri dönüyor! İddialı dizide oynayacak

"Arka Sıradakiler" ve "Kiralık Aşk" başta olmak üzere birçok projede rol alan Sinem Öztürk Uslu, setlere geri dönüyor. Oyuncu, 4 yıl sonra yeni dizi olan “Annem Ankara” ile dönüş yapacak.

Arkada Sıradakiler, Kiralık Aşk, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan Sinem Uslu, Ayla ve Kurtlar Vadisi Pus gibi filmlerde de oynamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülendi. Oyuncu setlere geri döneceğini belirtti.

Ünlü isim, ara verdiği dönemde neler yaptığını ise şu sözlerle anlattı: “Eşim ve ben, çocukları Almanya’da okutmak istiyorduk, o yüzden bir süre oradaydık. Türkiye-Almanya arası bir düzen kurmak istedik. Çocuklar ve köpeklerle ilgilendim. Eşim Mustafa Uslu da orada çiçekler ve marangozlukla ilgilendi. Şimdi her şeye tekrardan başlıyoruz.”

Hürriyet'in haberine göre, oyuncu, 4 yıl sonra ekrana Kanal D’nin yeni dizisi “Annem Ankara” ile dönüş yapacağını açıkladı. Ünlü isim ayrıca, eşi Mustafa Uslu ve arkadaşı Mert Dikmen’le çocuklar ve köpeklerle ilgili bir aile filmi çektiklerini de sözlerine ekledi.