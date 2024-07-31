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Kurtlar Vadisi'nin Ersoy Ulubey'i Ümit Acar'dan Kuşadası'nda domuz paylaşımı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurtlar Vadisi dizisinde rolü ile hafızalara kazınan Ümit Acar, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada domuz sürüsü ile karşılaştı. Acar, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti.

Oyuncu yürüyüşe çıktığı esnada domuz sürüsü ile karşılaştı. O anları kayıt altına oyuncu çektiği videoda şunları ifade etti:

Kurtlar Vadisi'nin Ersoy Ulubey'i Ümit Acar'dan Kuşadası'nda domuz paylaşımı! - 1. Resim

"SAKIN ENDİŞE ETMEYİN"

"Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası’nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası’na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar.”

Acar’ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok da yorum aldı. Oyuncunun paylaşımına "Domuzları görünce korktum", "Tebrik ederim ben olsam korkarım" gibi yorumlar geldi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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