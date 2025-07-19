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Lüks yaşamına yenisini ekledi! Kadir Ezildi evine ‘hamam’ kurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lüks yaşamına yenisini ekledi! Kadir Ezildi evine ‘hamam’ kurdu
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gamze Türkmen ile nikah masasına oturan ve balayını Mısır’da geçiren Kadir Ezildi, dönüşte evinden ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımda dikkat çeken detay ise yeni yaptırdığı hamam oldu. Ezildi, hamam için “Eve yaptığım en güzel şey” notunu düştü.

‘En Hamarat Benim’ programının sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, bir süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile ilişkisini nikah masasına taşıdı. Görkemli bir düğün yapan çift çok konuşuldu. 

Lüks yaşamına yenisini ekledi! Kadir Ezildi evine ‘hamam’ kurdu - 1. Resim

DÜĞÜNDE 15 MİLYONLUK TAKI

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde ünlüler de yer aldı. Mekan zarif süslemelerle donatıldı. Gelin Gamze Türkmen'in zarif gelinliği ve Kadir Ezildi’nin şık takım elbisesi dikkat çekti. Düğüne dair detaylar sosyal medyada geniş yankı bulurken, takı töreninin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü iddia edildi. Öte yandan çifte 15 milyon TL değerinde ziynet eşyası takıldığı öne sürüldü.

Lüks yaşamına yenisini ekledi! Kadir Ezildi evine ‘hamam’ kurdu - 2. Resim

EVİNE HAMAM YAPTIRMIŞ

Düğünden sonra yorgunluk atmak isteyen çift balayı için Mısır’ı tercih etti. Güzelce tatil yapan çiftten Kadir Ezildi, evine döndükten sonra yaptığı ilk paylaşımda evindeki hamam detayıyla dikkat çekti.

Lüks yaşamına yenisini ekledi! Kadir Ezildi evine ‘hamam’ kurdu - 3. Resim

Evine yaptırdığı hamamı paylaşan Ezildi altına ise “Şu eve yaptığım en iyi şey şu hamam… Topuklarımı taşlamaktan, kendimi keselemekten ruhum çıktı geri geldi” notunu düştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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