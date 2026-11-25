Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Rams Park'a gelen Kırmızıgül'ün çakarlı bir araçtan inerek stada giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler dikkat çekerken, söz konusu aracın kime ait olduğu da tartışma konusu oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadeleyi tribünden takip edenler arasında Mahsun Kırmızıgül de vardı.

Sarı-kırmızılı ekibin kritik karşılaşmasını izlemek için stada gelen Kırmızıgül, bu kez maçtan çok stada geliş şekliyle gündeme geldi. Şarkıcının çakarlı bir araçla Rams Park'a geldiği ve araçtan inerek stada giriş yaptığı anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

2. Sayfa tarafından paylaşılan görüntülerde, Mahsun Kırmızıgül'ün çakarlı araçtan indiği anlar yer aldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler, çok sayıda yorum aldı. Görüntülerin yayılmasının ardından aracın kime ait olduğu merak konusu oldu.

Mahsun Kırmızıgül'ün Rams Park'a geliş şekli konuşuluyor! Çakarlı araç dikkat çekti

Öte yandan, çakarlı aracın sahibine ve Kırmızıgül'ün stada bu araçla gelmesinin nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Gözler ünlü şarkıcıdan gelecek olası açıklamaya çevrildi.

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