MasterChef’te şampiyon kim olacak? Şef Mehmet Yalçınkaya ‘sürprizlere açık’ diyerek açıkladı

28 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 15:29

TV8’de yayınlanan MasterChef All Star'da finale kısa bir süre şef Mehmet Yalçınkaya, sürprizlere açık bir gece olacağının altını çizdi.

Şampiyon olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar bu hafta her gün bir ceket giyecek. Kalan iki yarışmacı ise elenerek MasterChef hayallerine veda edecek. İlk iki ceketin sahibi olan yarışmacılar adını finale yazdırırken dün akşam ise Esra Tokelli adlı yarışmacı üçüncü ceketin sahibi oldu.

“BU YIL GERÇEKTEN BİR TAHMİNİMİZ YOK”

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gastro Talks 7” etkinliğinde, “Türk Gastronomisinde Marka Kimliği" söyleşisine katılan ve gastronomi öğrencileri ile bir araya gelen ünlü Aşçı ve Şef Mehmet Yalçınkaya, jüri olarak yer aldığı program hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Ocak ayının ilk haftasında finalin yapılacağını hatırlatan Yalçınkaya şampiyon olacak kişi ile ilgili bir tahmin yürütemediklerini söyleyerek, “Bu sene zaten program All Stardı. Bu yüzden de çok müthiş bir mücadele vardı. Artık sonlara yaklaşıyor, Ocak aynın ilk haftasında final yapacağız. Bizim için gerçekten güzel bir sezon oldu. Çünkü 5 yılın yarışmacıları bir araya geldi. Biz de sonucu merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda son 5 ya da 7’yi tahmin ediyorduk ama bu yıl gerçekten bir tahminimiz yok. Herkesin şampiyon olur dediği görüldüğü gibi elendi. Sürprizlere açık ve zor bir final olacak” dedi.