Mauro Icardi’den Cem Karaca performansı… ‘Aşkın Olayım’dan sonra söylediği şarkıyla gündem oldu
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen Aşkın Olayım’ın ardından bu kez başka bir parça seslendirdi. Icardı, evinde Cem Karaca’nın ‘Bekle Beni’ şarkısını söylediği anları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan videosu yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
Attığı goller kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Mauro Icardi, şarkı performanslarına devam ediyor. Galataray’ın sevilen golcüsü, son olarak Cem Karaca’nın ‘Bekle Beni’ şarkısını söylediği anları takipçileriyle paylaştı.
İSMAİL HACIOĞLU’NA ŞARKILI DESTEK
2004 yılında vefat eden ünlü sanatçı Cem Karaca’nın hayatını beyaz perdeye aktaran ‘Cem Karaca’nın gözyaşları filmi 26 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.
Filmde başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu’na başarılı futbolcu Icardi’den destek geldi. Icardi, Karaca’nın ‘Bekle Beni’ şarkısını seslendirdiği videoya Instagram’dan yer verdi. Videonun sonuna doğru “Merhaba İsmail. Seni seviyorum. Yeni çıkacak olan Cem Karaca filminde başarılar diliyorum” ifadeleriyle ünlü oyuncuya destek olduğunu belirtti.
‘CEM KARACA’NIN GÖZYAŞLARI’ KADROSU
26 Ocak’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmde başrolü İsmail Hacıoğlu üstleniyor. Kadroda ayrıca Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi