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    Mauro Icardi’den Cem Karaca performansı… ‘Aşkın Olayım’dan sonra söylediği şarkıyla gündem oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen Aşkın Olayım’ın ardından bu kez başka bir parça seslendirdi. Icardı, evinde Cem Karaca’nın ‘Bekle Beni’ şarkısını söylediği anları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan videosu yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Attığı goller kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Mauro Icardi, şarkı performanslarına devam ediyor. Galataray’ın sevilen golcüsü, son olarak Cem Karaca’nın ‘Bekle Beni’ şarkısını söylediği anları takipçileriyle paylaştı. 

    Mauro Icardi’den Cem Karaca performansı… ‘Aşkın Olayım’dan sonra söylediği şarkıyla gündem oldu

    İSMAİL HACIOĞLU’NA ŞARKILI DESTEK

    2004 yılında vefat eden ünlü sanatçı Cem Karaca’nın hayatını beyaz perdeye aktaran ‘Cem Karaca’nın gözyaşları filmi 26 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. 

    Filmde başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu’na başarılı futbolcu Icardi’den destek geldi. Icardi, Karaca’nın ‘Bekle Beni’ şarkısını seslendirdiği videoya Instagram’dan yer verdi. Videonun sonuna doğru “Merhaba İsmail. Seni seviyorum. Yeni çıkacak olan Cem Karaca filminde başarılar diliyorum” ifadeleriyle ünlü oyuncuya destek olduğunu belirtti.

    Mauro Icardi’den Cem Karaca performansı… ‘Aşkın Olayım’dan sonra söylediği şarkıyla gündem oldu

    ‘CEM KARACA’NIN GÖZYAŞLARI’ KADROSU

    26 Ocak’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmde başrolü İsmail Hacıoğlu üstleniyor. Kadroda ayrıca Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cem KaracaİcardiGalatasarayŞarkı
    Haberler > Magazin > Mauro Icardi’den Cem Karaca performansı… ‘Aşkın Olayım’dan sonra söylediği şarkıyla gündem oldu
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