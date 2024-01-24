Serenay Sarıkaya Aile dizisinde söylediği Orhan Gencebay şarkısıyla kulakların pasını sildi

24 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:10

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler gibi oyuncuların paylaştığı Aile, dün akşam 29. bölümüyle ekranlara geldi. Bir bölüm sonra final yapmaya hazırlanan dizide Sarıkaya söylediği şarkıyla kendisine hayran bıraktı.

SERENAY’DAN ORHAN GENCEBAY YORUMU

Finale bir kala yayınlanan bölümde Serenay Sarıkaya’nın üstlendiği Devin karakterinin kız kardeşi Yağmur’un düğünü oldu. Düğünde daha önce Ebru Gündeş, Organ Gencebay gibi isimlerden dinlediğimiz ‘Benim Dünyam’ şarkısını seslendiren Sarıkaya, yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu güzel sesi ve yorumuyla övgü aldı. Kullanıcılar “Muhteşem söylemiş gerçekten” , “Çok yetenekli” , “On parmağında on marifet” gibi yorumlar yaptı.

AİLE 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslan ve Cihan’ın arasındaki buzların eridiği ve ikilinin yeniden ‘kardeş’ olduğu anların yer aldığı bölümde Bedri ve Yağmur evlendi. Aslan’ın Devin’e söylediği “Bundan sonra bize her şey düğün, bayram…” sözleri üzerine, Kıymet’in ve Ferman’ın intikam için harekete geçmesi gerilimi ve aksiyonu arttırdı. Silahını Cihan ve Aslan’a doğrultan Ferman tetiğe basarken, patlayan silah sesi akıllara “Kim vuruldu?” sorusunu da getirdi.