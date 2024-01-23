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    Ajda Pekkan’ın yalısı satışta! Boğaz’ın en küçüğü ama fiyatı dudak uçuklatıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ‘Süperstar’ lakaplı sanatçı Ajda Pekkan’ın doğup büyüdüğü Beykoz’daki yalı, satışa çıktı. 2012 yılında yenilenen ama hiç kullanılmayan yalının fiyatı dudak uçuklattı.

    Ajda Pekkan’ın yalısı satışta! Boğaz’ın en küçüğü ama fiyatı dudak uçuklatıyor
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son olarak hayatının film olacağı konuşulan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, çocukluğunun geçtiği yalının satışa çıkacağı haberleriyle gündeme geldi. Beykoz’daki yalı için istenilen rakam da belli oldu.  

    Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; ‘Tarihi Panayot Yalısı’ aynı zamanda ‘Ajda Pekkan Yalısı’ olarak biliniyor. Beykoz’daki yapının ünlü sanatçının amcası Ali Pekkan tarafından 1936 yılında yapıldığı öğrenildi. Pekkan, amcasının yalısında çocukluğunda sık sık vakit geçirdi. 

    Ajda Pekkan’ın yalısı satışta! Boğaz’ın en küçüğü ama fiyatı dudak uçuklatıyor

    2012’DE YENİLENDİ AMA KULLANILMADI

    3 katlı olan ve 1971 yılında koruma altına alınan yalıyı amca Ali Pekkan, 1998 yılında sattı. Beykoz’da gayrimenkul işleri yapan bir kişinin aldığı yalı 2012 yılında yenilendi ancak daha sonra kullanılmadı.

    İSTANBUL’UN EN KÜÇÜK YALISI

    Yalının özel rıhtımı ve 6 metrekare terası bulunuyor. 156 metrekarelik yapı 3 tam kat ve 1 çayı katından oluşuyor. Yalı 39 metre taban oturumuyla ‘İstanbul’un en küçük yalısı’ olarak biliniyor.

    Yalı 2018 yılında satışa çıkartılmıştı. İsimleri açıklanmayan ve akademisyen doktor bir çift tarafından 2.5 milyon dolara satın alınmıştı. O dönemki dolar kuruyla yaklaşık değeri 15 milyon TL’ydi.

    Ajda Pekkan’ın yalısı satışta! Boğaz’ın en küçüğü ama fiyatı dudak uçuklatıyor

    DEĞERİ 48 MİLYON TL 

    Yatırım amaçlı alınan ve 5 senedir boş duran yalı şimdi tekrar satışa çıktı. Ajda Pekkan’ın çocukluğunun geçtiği yapı için 1 milyon 587 bin dolar yani 48 milyon TL istendiği açıklandı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ajda PekkanYalıBeykoz
    Haberler > Magazin > Ajda Pekkan’ın yalısı satışta! Boğaz’ın en küçüğü ama fiyatı dudak uçuklatıyor
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