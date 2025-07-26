Metin Yıldız’dan Erdoğan’a destek! “Başkasına inancım yok” sözleri gündem oldu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Metin Yıldız, TRT ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncu kadrosuna katılmıştı. Yıldız, son olarak konuk olduğu bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Oyuncu “Yine şimdi linçleneceğim ama ben Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine bugünün koşullarında inanmıyorum. O inancım bitti” dedi.

Eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecindeki tavrı ve paylaşımlarıyla eleştirilmişti. İmamoğlu’nu hedef alan Yıldız daha sonra TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katılmıştı.

“ERDOĞAN’DAN BAŞKASININ ÜLKEYİ YÖNETECEĞİNE İNANMIYORUM”

Oyuncu Metin Yıldız, son olarak Deniz Uğur’un sunduğu “24 Hafta Sonu” programına konuk oldu. Erdoğan’a övgüler yağdıran oyuncunun söyledikleri gündem oldu. Yıldız “Yine şimdi linçleneceğim ama ben Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine bugünün koşullarında inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Siyasi açıklamalarda bulunan Yıldız sözlerinin devamında şunları söyledi:

“İnanmıyorum başkasının yönetebileceğine ve yönetime talip olduğuna dahi inanmıyorum. Artık o inancım bitti. İçinde bulunduğumuz durum ülkenin koşulları, yanı başımızda olan yangınlar, ateş ülkeye sıçramış durumda ve muhalefet yapması gereken ülkeyi nasıl kalkındırırız, nasıl toparlarız, daha iyi nasıl olur diye proje geliştirmesi, proje üretmesi gereken siyasi görüşlerin, fikirlerin, ideolojilerin görüyorum ki çok basit alelade ve yıllardır hep aynı şeylerin bir tekrarı… Son zamanlarda o kadar çok bu tekrar etmeye başladı ki ben bir yerde dedim ki durun siz bizim aklımızla oynuyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz.”

“ÜLKEYİ YÖNETMEK HERKESİN HARCI DEĞİL”