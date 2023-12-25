25 Aralık 2023 12:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:49

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Mustafa Hakkulu’nun kaybolması olayında yeni bir gelişme yaşlandı. 11 gün önce kayıplara karışan Hakkulu’nun cesedine ulaşılırken, İsa Dumlu canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

CESEDİ DERE KENARINDA BULUNDU

13 Aralık günü Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu’dan dün acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 11 gündür haber alınamayan Hakkulu’ya ait olduğunu tespit etti.

“OĞLUMU PARAMPARÇA ETMİŞLER”

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu’nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun acı haberini alan Mehmet Hakkulu, “Oğlumu paramparça etmişler” diyerek sinir krizi geçirdi. Baba Hakkulu ise oğlunun ensesinden silahla vurulduğunu iddia etti.

İTİRAF CANLI YAYINDA GELDİ

Müge Anlı’nın bugünkü programında 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında olan arkadaşı İsa Dumlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in canlı yayınında cinayeti işlediğini itiraf etti. Eşine laf söylediği gerekçesi ile Mustafa Hakkulu’yu öldürdüğünü söyleyen İsa, cinayet silahının mutfakta olduğunu da açıkladı. Gerçeği öğrenen Mustafa Hakkulu'nun kardeşi ve annesi sinir krizi geçirdi.

"CİNAYET ARABANIN İÇİNDE İŞLENDİ"

Arkadaşını öldüren İsa Dumlu, “Eşime ağza alınmayacak laflar söyleyince ben de dayamadım. Olay yaşandı ve onu orada bıraktım. Öldürdüğüm silah bende ve ruhsatsız. Silah benim aracımdaydı. Aramızda bir tartışma olmadan ben direkt vurdum” dedi.

Canlı yayında cinayeti nasıl işlediğini açıklayan Dumlu, “Cinayet arabanın içinde işlendi. Sonra köprünün oraya giderek cesedi attım. Geri döndükten sonra arabayı yıkadım ve daha sonra elden çıkardım. Silahı da benim evimde, yerini de kimse bilmiyordu” şeklinde konuştu.