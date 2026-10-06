Müge Anlı’daki Hamid'in biyolojik baba arayışında yeni gelişme! Anne hakkında karar verildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulabilmek için yardım isteyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre nakline ihtiyaç duyan Hamid'in canlı yayındaki “Ölmek istemiyorum” sözlerinin ardından savcılık harekete geçmişti. Müge Anlı sıcak gelişmeyi yayında duyurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Nihal Beyit tutuklanırken, dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı nedeniyle tedavi gören 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, kök hücre nakli olabilmesi için biyolojik babasının bulunması gerektiğini belirterek Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Yorulmaz, canlı yayında yaptığı “Ölmek istemiyorum” çağrısıyla yardım istemiş ve biyolojik babasının bulunmasını talep etmişti.

Müge Anlı’daki Hamidin biyolojik baba arayışında yeni gelişme! Anne hakkında karar verildi

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Hamid'in yıllardır kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı, yapılan DNA testi sonucunda ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Yorulmaz, ailesinin gerçek babasının kim olduğunu bildiğini ancak bu bilgiyi kendisinden sakladıklarını iddia etmişti.

Müge Anlı’daki Hamidin biyolojik baba arayışında yeni gelişme! Anne hakkında karar verildi

“BİYOLOJİK BABAMI BİLİYORLAR”

Hamid, annesi Nihal Beyit'in biyolojik babasının kimliğini bildiğini öne sürerken, dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

YAYINLAR İHBAR KABUL EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in programda yaptığı yardım çağrısı üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından yürütülen soruşturmanın kapsamı da belli oldu.

Soruşturmanın “çocuğun soybağını değiştirme”, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” ve “tehdit” suçları üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. İki isim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı’daki Hamidin biyolojik baba arayışında yeni gelişme! Anne hakkında karar verildi

ANNE TUTUKLANDI, DAYI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hamid Yorulmaz'ın dosyasında gözaltı işlemlerinin ardından beklenen gelişme yaşandı. Adliyeye çıkarılan Nihal Beyit ile Mehmet Yorulmaz hakkında karar verildi.

Mahkeme, anne Nihal Beyit'in tutuklanmasına hükmetti. Beyit, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Dayı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müge Anlı’daki Hamidin biyolojik baba arayışında yeni gelişme! Anne hakkında karar verildi

BİYOLOJİK BABANIN KİMLİĞİ İÇİN YENİ İPUCU

Dosyanın en çok merak edilen konusu olan “Hamid'in biyolojik babası kim?” sorusuyla ilgili de yeni bir gelişme ortaya çıktı. Müge Anlı, canlı yayında Nihal Beyit'in emniyette verdiği ifade sırasında bir isim açıkladığını duyurdu.

Müge Anlı’daki Hamidin biyolojik baba arayışında yeni gelişme! Anne hakkında karar verildi

“SAKALLI HAMİD” BULUNDU MU?

İddiaya göre Hamid'in biyolojik babası olduğu öne sürülen kişi İzmir dışında yaşıyor. Çevresinde “Sakallı Hamid” olarak tanındığı belirtilen kişiye ulaşılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ancak söz konusu kişinin Hamid'in biyolojik babası olduğu henüz kesinleşmiş değil. Babalık ilişkisinin DNA testiyle ortaya konulması beklenirken, dosyadaki soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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