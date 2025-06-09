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Müge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk konukları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müge Anlı&#039;dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk konukları...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, yepyeni bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Güven Bana!’ programının sunuculuğunu üstlenecek olan Anlı, bu kez bilgi ve stratejinin ön planda olduğu bir yarışmayla geliyor. Merakla beklenen program, Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Sabah kuşağının sevilen sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, bu kez izleyicilerin karşısına bambaşka bir programla çıkmaya hazırlanıyor. Alışık olduğumuz Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından farklı bir yapım ile ekranlara gelecek olan Anlı, izleyicileri şaşırtacağa benziyor.

Müge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk konukları... - 1. Resim

Ünlü sunucunun, ATV’de yayınlanacak olan ‘Güven Bana’ adlı yarışma programını sunacağı açıklandı. Yarışmaya katılmak isteyenler, WhatsApp Başvuru Hattı üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Müge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk konukları... - 2. Resim

YARIŞMADA VERİLEN HER DOĞRU CEVAPLA ÖDÜL MİKTARI ARTIYOR

Programda, daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda büyük ödül için mücadele ediyor. Aileleriyle birlikte stüdyoya gelen yarışmacılar, yalnızca bilgi değil, aynı zamanda güven sınavından da geçiyor. Çünkü yarışmada, birlikte verilen her doğru cevapla ödül miktarı artıyor.

Müge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk konukları... - 3. Resim

Müge Anlı’nın sunduğu ‘Güven Bana’ adlı yarışma programının ilk bölümünde, yarışmacı koltuklarında Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ile Avukat Rahmi Özkan yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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