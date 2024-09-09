Müjde Uzman ‘Kızılcık Şerbeti’ yorumuna kayıtsız kalamadı! Sözleriyle ateş püskürdü

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman, yapımcı Faruk Turgut’un açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu. Dizinin ayrılmasıyla ilgili bir yoruma çok kızan ünlü oyuncu, takipçisine kurduğu cümlelerle ayar verdi.

Kızılcık Şerbeti’nde Alev’i canlandıran ekranların başarılı oyuncusu Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıklayarak diziye veda etmişti. Konuyla ilgili aylar sonra dizinin yapımcısı Faruk Turgut’tan açıklama geldi.

FARUK TURGUT: MÜJDE UZMAN İLE CİDDİ BİR PROGRAM YAŞADIK

Katıldığı bir programda “Müjde Uzman ile ciddi bir problem yaşadık ve ayrıldık ikinci sezonun sonunda” diyen Faruk Turgut, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz zaten bir video çekti, ‘Tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum’ diye. Ama hiç öyle olmadığını sonra anladık. Bir başka diziyle anlaştı, sanıyorum Eylül veya Ekim ayında bir başka dizide olacak. Yerine birini bulmadık, biz dizide o karakteri öldüreceğiz.”

KIZDIRAN “MERYEM UZERLİ GİBİSİN” YORUMU

Bu açıklama birçok sosyal medya hesabında yayınlandı. Dizinin bir takipçisi ise videonun altına Müjde Uzman ile ilgili “Yani Müjde kırk yılın başı bir işte başarılı oldun. Onu da yarım bıraktın. Bu senin hayatının rolüydü belki de. Muhteşem Yüzyıl’daki Meryem Uzerli gibisin. O da bir kesere sap olamadı o dizi sonrası biliyorsun. Hani nedir yani, ne yaşadın bilmiyorum ama sıksaydın dişini 1-2 sezon” yorumunu yaptı.

MÜJDE UZMAN: BENİM HAYATIM SİZİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ

Bu yorumu fark edip çok kızan Müjde Uzman hemen cevap verdi. Sert sözleri dikkat çeken Uzman “Başarıdan anladığınız isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen, zira benimki sizi hiç ilgilendirmez” dedi.