Kızılcık Şerbeti’nden dört gözle beklenen fragman geldi! ‘Alev’i kaybettik’ sözleri yürekleri parçaladı

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nden merakla beklenen 3. sezon fragmanı geldi. Tanıtıma Müjde Uzman’ın üstlendiği Alev karakterinin hayatını kaybetmesi damga vurdu. Ablası Kıvılcım’ın “Alev’i kaybettik” sözleri tüyleri diken diken etti. Öte yandan büyük beğeni toplayan dizinin yayın tarihi de açıklandı.

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Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin finalinde kopan kıyametin ardından, merakla beklenen yeni sezondan ilk ipuçları da izleyici ile paylaşıldı.

FATİH PARMAKLIKLAR ARDINDA, GÖRKEM’İN SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU

Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik’i kadrosuna katan Kızılcık Şerbeti’nin tanıtım sahneleri seyircinin nefesini kesti. Fragmanda parmaklıklar ardında olan Fatih’in suçsuz olduğunu söylediği görülürken, evin balkonundan düşen Görkem’in sağlık durumu merak uyandırıyor.

ALEV ÖLÜYOR, ABDULLAH KIZINI ALMAK İSTİYOR

Doğa, her zamanki gibi annesi Kıvılcım’a destek olmaya çalışıyor. Kıvılcım’ın ise Ömer’e “Ben sana ihanet ettim ama” sözleri dikkat çekiyor. Öte yandan Abdullah, Ömer’'in Ünal Holding’ten çekilmesini istiyor. Fragmanın en dikkat çeken kısmı ise Kıvılcım’ın “Alev’i kaybettik” sözleri... Hamile olan Alev’in hayatını kaybettiği gerçeği ve ardında bebeğini bırakması yürekleri parçalıyor. Ailesi yeni doğan bebeği bağrına bakmak isterken, Abdullah’ın çıkagelip kızını almak istemesi heyecanı zirveye taşıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜ 13 EYLÜL’DE

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” 3.sezonuyla yine ekranları kasıp kavuracak. 3. sezonun ilk bölümü ise 13 Eylül Cuma 20.00’da ekranda olacak.