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İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'lı 'Karadut' dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız&#039;lı &#039;Karadut&#039; dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin yeni ve merakla beklenen dizisi Karadut’tan ilk afiş yayınlandı. İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı afiş büyük beğeni topladı. İkiliyi görenler “Yolunuz açık olsun” , “Çok yakışmışlar” , “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlar yaptı.

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak Karadut dizisi için geri sayım başladı. 

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu’nun oturduğu yapım daha yayınlanmadan gündeme oturdu. 

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'lı 'Karadut' dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı - 1. Resim

Kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken sürükleyici dizi, çok yakında ATV’de ekranlara gelecek. 

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'lı 'Karadut' dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı - 2. Resim

Dizinin kadrosunda ise Nursel Köse, Burak Dakak, Selin Türkmen, Aslı İnandık, Ebrar Karabakan gibi oyuncular yer alacak.

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'lı 'Karadut' dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı - 3. Resim

Merakla beklenen yapımın başrollerini ise İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız üstlenecek. 

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'lı 'Karadut' dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı - 4. Resim

"ÇOK YAKIŞMIŞLAR"

Sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı Karadut’tan ilk afiş de yayınlandı. Helvacıoğlu ile Özyıldız’ın yer aldığı kareye beğeni yağdı.

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'lı 'Karadut' dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı - 5. Resim

Görenler ikiliyi çok yakıştırdı. Kullanıcılardan “Yolunuz açık olsun” , “Çok yakışmışlar” , “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlarda bulundu.

KARADUT DİZİSİNİN KONUSU

Zuhal'in hayatı, genç yaşta annesini kaybettikten sonra derinden değişmiş ve tüm enerjisini, babası ve kız kardeşlerini bakmaya adadı. Babası Çetin'in katı ve takıntılı yönetimi altında, Zuhal, annesinin eksikliğini hissettirmemek ve evin hanımı olmak için söz verir. Kendi hayatını feda ederek, aileyi ayakta tutmaya çalışır. Başarıya danışmanlık ve kitaplarıyla ulaşmış olmasına rağmen, çevresinden evlenmemiş olmasının getirdiği baskıyı hisseder.

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'lı 'Karadut' dizisinden afiş! Görenler ikiliyi çok yakıştırdı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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