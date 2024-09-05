Halit Ergenç iddialı dizi için anlaştı!

Birçok film ve dizide rol alan ve uzun süredir Londra’da yaşayan Halit Ergenç Türkiye’ye geri dönmüştü. Ünlü oyuncu OGM Pictures’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Kral Kaybederse” dizisiyle anlaştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile evli olan Halit Ergenç Muhteşem Yüzyıl, Aliye, Zerda, Binbir Gece, Kara Melek gibi birçok yapımda rol aldı.

Bir süredir Londra’da yaşayan ve sonrasında Türkiye'ye dönen Halit Ergenç “Kral Kaybederse” dizisi ile anlaştı. Ergenç, ünlü proje için ilk 5 bölümün senaryosunu gördükten dizi için el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV’de seyirciyle buluşacak olan dizide Halit Ergenç’in partnerine oynayacak isim için görüşmeler devam ediyor.