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Murat Cemcir’in şirketi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı çıktı

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Murat Cemcir’in şirketi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Başlık ResmiMurat Cemcir’in şirketi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı çıktı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi. Uzun süredir mali sıkıntılar yaşadığı belirtilen şirketin iflası, mahkeme kararıyla resmiyet kazandı.

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Oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kurulan TR 40 33 Productions'ın iflasına hükmedildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin uzun süredir devam eden mali sorunlarını değerlendirerek iflasın açılmasına karar verdi. Karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 166'ncı maddesi kapsamında ilan yoluyla tebliğ edildi.

Murat Cemcir’in şirketi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Başlık ResmiMurat Cemcir’in şirketi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı çıktı

MURAT CEMCİR VE SELÇUK AYDEMİR'İN ORTAKLIĞIYLA KURULMUŞTU

Türk sinemasında birlikte imza attıkları projelerle tanınan Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir, 2016 yılında yapımcılık alanında da ortaklık kurdu. İkilinin hayata geçirdiği TR 40 33 Productions, çeşitli sinema projelerinde yer aldı.

Murat Cemcir- Selçuk Aydemir
Başlık ResmiMurat Cemcir- Selçuk Aydemir

Şirketin yapımcılığını üstlendiği son filmin, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar olduğu belirtildi.

İflas kararının ardından şirketin mal varlığının tasfiye sürecine girmesi ve alacaklıların alacaklarını ilgili iflas birimleri aracılığıyla talep etmesi bekleniyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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