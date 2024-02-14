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    • Mustafa Ceceli, terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mustafa Ceceli, Köpek, Kanada, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, sokağa terk edilen ve bir barınak tarafından Kanada'ya sahiplendirilen Orfe adlı köpeğe uaçk yolculuğunda eşlik etti.

    Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Mustafa Ceceli son yaptığı hareketle bir kez daha kalpleri fethetti. Ceceli, sokağa terk edilen adı Orfe olan köpek için harekete geçti. Şarkıcı, dernek tarafından Kemerburgaz'da sokağa terk edilen Orfe'ye Kanada'da sıcak bir yuva buldu.

    KÖPEĞİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ

    Kanada'da vereceği turne için yola çıkan ünlü şarkıcı Orfe'yi yeni ailesine kavuşturmak üzere köpeği de yanında götürdü.

    Mustafa Ceceli, terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu

    EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de; "Bu tatlı sarışın oğlanın adı Orfe.. hikâyesi zor başlayan Kemerburgaz'da terk edilen çocuğun elini sevgili Göktürk Hayvan Sevenler Derneği tuttu, ona Kanada'da sıcacık bir yuva buldu. Mustafa Ceceli abisi de Kanada konser turnesine giderken onun uçuş gönüllüsü oldu. Şimdi beraber Toronto'ya uçuyorlar. Orfe yeni evine Mustafa Ceceli de onu yeni yuvasına teslim edip, Kanada turnesine... Yolun açık olsun Orfe, tüm acılarını unutacağın güzel bir yuvan olsun çocuk" ifadelerini kullandı.

    Mustafa Ceceli, terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mustafa CeceliKöpekKanada
    Haberler > Magazin > Mustafa Ceceli, terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu
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