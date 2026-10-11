Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı
Başlık ResmiNe hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

"Lvbel C5" lakaplı rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur’un şarkıcı Asya Alizade ile seslendirdiği şarkının sözlerine açılan soruşturmada, mahkemeden sıra dışı bir karar çıktı. Mahkeme rapçiye "kitap okuma / edebiyat eğitimi" şartı koştu. Lvbel C5 hakkında yurt dışına çıkış yasağı, karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatı’na ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kaydet
|

Geçtiğimiz yıl "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan yargılanan ve tahliye edilen "Lvbel C5" lakaplı rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur hakkında başlatılan yeni soruşturmada mahkeme kararını verdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Lvbel C5 konserinde darp skandalı! Seyirciler hiçbir şey olmamış gibi eğlendi
MAGAZİN

Lvbel C5 konserinde darp skandalı! Seyirciler hiçbir şey olmamış gibi eğlendi

"Lvbel C5" hakkında, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısında geçen sözler nedeniyle kısa süre önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı.

Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı
Başlık ResmiNe hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

Sabah gazetesinden Elyesa Karatepe’nin haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan rapçi, CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını söyledi.

Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı
Başlık ResmiNe hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

“ŞİDDET İÇEREN DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

"Lvbel C5" şarkıda geçen şiddet içerikli ifadelere karşı yaptığı savunmada ise "Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir" ifadelerini kullandı.

Rapçi, söz konusu tartışmalı kısımların şarkıyı seslendiren diğer şarkıcı Asya Alizade'ye ait olduğunu öne sürdü.

Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı
Başlık ResmiNe hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Rapçi 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmayışını değerlendiren hakimlik, tutuklama tedbirinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Uyuşturucuya özendirmekle yargılanan "Lvbel C5" lakaplı rapçi hakkında karar
MAGAZİN

Uyuşturucuya özendirmekle yargılanan "Lvbel C5" lakaplı rapçi hakkında karar

"KİTAP OKUMA" ŞARTI

Mahkeme, "Lvbel C5" lakaplı rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur hakkında sıra dışı bir karara imza attı. Mahkeme rapçiye "kitap okuma / edebiyat eğitimi" şartı koştu.

Lvbel C5" hakkında yurt dışına çıkış yasağı, haftanın Pazartesi ve Çarşamba günleri karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatı'na ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol tedbirlerine uymak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.