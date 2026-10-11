"Lvbel C5" lakaplı rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur’un şarkıcı Asya Alizade ile seslendirdiği şarkının sözlerine açılan soruşturmada, mahkemeden sıra dışı bir karar çıktı. Mahkeme rapçiye "kitap okuma / edebiyat eğitimi" şartı koştu. Lvbel C5 hakkında yurt dışına çıkış yasağı, karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatı’na ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Geçtiğimiz yıl "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan yargılanan ve tahliye edilen "Lvbel C5" lakaplı rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur hakkında başlatılan yeni soruşturmada mahkeme kararını verdi.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Lvbel C5 konserinde darp skandalı! Seyirciler hiçbir şey olmamış gibi eğlendi

"Lvbel C5" hakkında, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısında geçen sözler nedeniyle kısa süre önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı.

Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

Sabah gazetesinden Elyesa Karatepe’nin haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan rapçi, CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını söyledi.

Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

“ŞİDDET İÇEREN DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

"Lvbel C5" şarkıda geçen şiddet içerikli ifadelere karşı yaptığı savunmada ise "Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir" ifadelerini kullandı.

Rapçi, söz konusu tartışmalı kısımların şarkıyı seslendiren diğer şarkıcı Asya Alizade'ye ait olduğunu öne sürdü.

Ne hapis ne para cezası! Ünlü rapçi Lvbel C5’e mahkemeden sıra dışı ceza, şarkı sözleri soruşturmasında karar çıktı

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Rapçi 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmayışını değerlendiren hakimlik, tutuklama tedbirinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti.

"KİTAP OKUMA" ŞARTI

Mahkeme, "Lvbel C5" lakaplı rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur hakkında sıra dışı bir karara imza attı. Mahkeme rapçiye "kitap okuma / edebiyat eğitimi" şartı koştu.

Lvbel C5" hakkında yurt dışına çıkış yasağı, haftanın Pazartesi ve Çarşamba günleri karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatı'na ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol tedbirlerine uymak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala