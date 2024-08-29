Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı

Türk dizi efsanesi Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa kullanıcılar "Yaşlanmışsın, eski haline geri dön" yorumlarını yaptı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle efsaneler arasına oturan Necati Şaşmaz, dizi bittikten sonra gözlerden uzak kalmıştı.

Bir dönem magazinin gündemine oturan ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi için hazırlık içinde olduklarını söylese de dizi yeniden çekilmedi.

Gözlerden uzak yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Necati Şaşmaz'ın son haline "Abi geri dön", "Yaşlanmışsın Polat", "Kral dizi ne oldu", "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.