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Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı

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Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı

Magazin Haberleri

Türk dizi efsanesi Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa kullanıcılar "Yaşlanmışsın, eski haline geri dön" yorumlarını yaptı. 

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle efsaneler arasına oturan Necati Şaşmaz, dizi bittikten sonra gözlerden uzak kalmıştı. 

Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı - 1. Resim

Bir dönem magazinin gündemine oturan ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi için hazırlık içinde olduklarını söylese de dizi yeniden çekilmedi.

Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı - 2. Resim

Gözlerden uzak yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı - 3. Resim

Necati Şaşmaz'ın son haline "Abi geri dön", "Yaşlanmışsın Polat", "Kral dizi ne oldu", "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.

Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
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