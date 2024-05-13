Nihal ve Bahar Candan kardeşler davasında yeni gelişme! Eski sevgili itirafçı oldu: Dosyada piyon olarak sunuldular

Sosyal medya fenomeni Nihan Candan'ın çete lideri olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan eski polis memuru sevgilisi Onur Apaydın, savcılığa dilekçe sunarak avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Apaydın’ın avukatı, “Onur Apaydın çete lideri ya da bir örgütün üyesi dahi değildir. İsmi, bu dosyada geçen Candan kardeşler gibi masumdur. Onları bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır" dedi.

Suç örgütüne üye olma' iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest kalan Nihal Candan’ın yer aldığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın, savcılığa dilekçe sunarak her şeyi anlattı. Avukatı Ayşenur Çolak, Apaydın’ın açıklamalarını paylaştı.

“ONUR APAYDIN, NİHAL VE BAHAR CANDAN MASUM”

Çolak “Onur bey çetenin lideri değil, Nihal Candan’ın eski sevgilisidir. Bu bir etkin pişmanlık ifadesi değil, müvekkilimin ve candan kardeşlerin masum olduğuna ilişkin bir ifadedir. Örgüt yapısını, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını anlatan bir ifadedir. Müvekkilim Onur Apaydın, Nihal ve Bahar Candan masumdurlar. Dosya kapsamında masum olduğuna ilişkin birçok beyanda bulunmaktadır. Müştekiler de şikayetlerini geri çekmeye başlamışlardır. Candan kardeşler ve müvekkilim Onur Apaydın masum olmasına rağmen 6 aydır tutukludur. Tutukluluk süresince bahsedilen örgüt dışarıda eylemlerini devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK SUÇLULARIN KENDİLERİNİ PERDELEMEK İÇİN…"

Dilekçede bahsedilen örgüt hakkında konuşan Avukat Çolak “İfadede belirtildiği üzere bahsedilen örgüt Sarallar örgütüdür. İfadede Sarallar örgütünün yapısından, işleyişinden, eylemleri nasıl karıştırdığından bahsetmektedir. Soruşturma başlatıldığı esnada fenomenler furyasından dolayı gerçek suçluların kendilerini perdelemek için Onur beyi ve Candan kardeşleri bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır. Çünkü fenomenler furyasının olduğu dönemde böyle yaparak kendilerini geri plana atabilirlerdi. Kendi eylemlerine bugün bile devam edebilmektedirler” şeklinde konuştu.

“ÖLÜM TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIĞI İÇİN BUGÜNE KADAR SUSTU”

Apaydın’ın açıklama yapmak için neden bu kadar beklediğini soran gazeteciye cevap veren Çolak “Nihal Candan Onur beyin eski sevgilisi ve yakın zamanda ciddi bir hastalığı mevcut olduğu için tahliye oldu. Bu durum Onur beyi çok etkiledi. Hayati bir durumu söz konusu olduğundan Onur bey çok üzüldüğü için her şeyi anlatma kararı aldı. Onur bey içeri girmeden bir süre önce kız arkadaşıyla otel odasında ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için bugüne kadar sustu” şeklinde konuştu.

“YAZDIKLARI İTİRAF DEĞİL, BU SÜREDE YAŞADIKLARINI ANLATTI”

Onur Apaydın’ın yazdığı 14 sayfalık dilekçesinde yazdıklarına değinen Avukat Ayşenur Çolak “Yazdıkları itiraf değil, bu süre de yaşadıklarını anlattı. Örgüt tarafından nasıl baskılandığını, kimlerin olduğunu, örgütün yapısından ve etkenlerinden bahsetti. Bir piramidin katmanları gibi örgütün hangi üyesinin hangi katmanda olduğundan bahsetti. Candan kardeşlerle birlikte bu örgüte dahil olmadıklarını, bu örgüt tarafından kendi suçlarının perdelenmesi amacıyla kullanıldığından bahsetti” dedi.

“ÖRGÜTTE ÜST YAPI VE ALT YAPI VAR”

Apaydın’ın örgütün işleyişi ile ilgili beyanına da değinen Çolak “Örgütte üst yapı ve alt yapı var. Alt yapılar üst yapıdan aracı kişiler tarafından haberleri alarak eylemleri gerçekleştirdiklerini beyan ediyor. Onur bey ifadesinde bu eylemler sonucunda da örgütün suç gelirleriyle ilgili elde ettiği mal varlığını da yargıya bildirdi” dedi.

“CANDAN KARDEŞLERİN HESABINA ÖRGÜTTEN PARA AKIŞI YOK”

Örgütün kasasının kim olduğunu soran gazeteciye cevap veren Avukat Çolak “Örgütün kasası mal varlığı gelirleridir. Örgüt mal varlıkları üzerinden gelir elde eder. Bunlar bir ticari işletmedir. Örgüt kendi maddi delillerini oluşturmaktadır. Candan kardeşlerin hesabına örgüt veya örgütten herhangi birinin hesabından para akışı bulunmamaktadır. Suç istinadı oluşturulmuş basit bir dosyadır aslında” diye konuştu.

“BU İNSANLARIN EVİNDE PARA BULUNMASINDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR Kİ”

Bir gazetecinin Candan kardeşlerin annesinin evinde bulunan parayı sorması üzerine konuşan Çolak “Zaten hayatlarını üst düzey idame ettiren, maddi durumları iyi insanlar. Bu insanların evinde para bulunmasından daha doğal ne olabilir ki. Bunun bu dosya ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

“DÜN İTİBARİYLE SEVKİ YAPILDI”

Avukat Nihat Nuri Akar ise Onur Apayadın'ın güvenlik endişesi ile başka bir cezaevine nakledildiğini açıklayarak, "Örgütten gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek amaçlanmaktadır. Daha önce Maltepe L 1 Cezaevi’ndeydi. Dün itibariyle de sevki yapıldı" dedi.