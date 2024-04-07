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Nuri Alço'nun tedavisine Eskişehir'de devam edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nuri Alço&#039;nun tedavisine Eskişehir&#039;de devam edilecek

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün birtakım rahatsızlıklardan dolayı hastaneye yatırılan Nuri Alço’nun tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi’nde devam edilecek.

Oyuncu Nuri Alço, dün öğleden sonra bulantı ve halsizlik şikayetleri sonrası hastaneye gitmişti. Alço, doktorlar tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

Nuri Alço bugün Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Alço’nun tedavisine burada devam edilecek.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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