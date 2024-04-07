Nuri Alço'nun tedavisine Eskişehir'de devam edilecek
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Dün birtakım rahatsızlıklardan dolayı hastaneye yatırılan Nuri Alço’nun tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi’nde devam edilecek.
Oyuncu Nuri Alço, dün öğleden sonra bulantı ve halsizlik şikayetleri sonrası hastaneye gitmişti. Alço, doktorlar tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.
Nuri Alço bugün Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Alço’nun tedavisine burada devam edilecek.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı