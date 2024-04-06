Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncu Nuri Alço beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Nuri Alço beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Nuri Alço beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, bayram tatili için gittiği Eskişehir'de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını öğrenildi. Usta sanatçının kaldırıldığı hastaneden Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul yaptığı açıklamada "Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" dedi.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Nuri Alço, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

NURİ ALÇO HASTANEYE KALDIRILDI

Bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir’e giden Nuri Alço, dün gece aniden fenalaştı. Usta oyuncu Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMDA

Yapılan ilk muayenede Alço'nun bilincinin kapalı olduğu ve beyninde pıhtı atması teşhisi konulduğu öğrenildi. 

Ünlü oyuncu Nuri Alço beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda - 1. Resim

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço şunları söyledi:

"Gece birden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırdık… Doktorlar ilk muayenede beyin kanaması teşhisi koydular…

Nuri sürekli kan sulandırıcı hap kullanıyordu. Ama sanırım 2-3 gündür ihmal edip almamış… Kendisi şuan yoğun bakımda ve ben dahil yanına kimseyi almıyorlar… Lütfen sevenleri dualarını ihmal etmesinler…”

Ünlü oyuncu Nuri Alço beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda - 2. Resim

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Alço’nun sağlık durumu hakkında Acıbadem Eskişehir Hastanesi Başhekimi tarafından açıklama yapıldı. Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul yaptığı açıklamada, "Sanatçı Nuri Alço 6 Nisan 2024, Cumartesi saat 15.00’te Acıbadem Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagulan (Kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" dedi.

"NURİ TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ ADAM BUNU DA ATLACAĞIZ"

Burcu Alço, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından açıklama yaptı:

"Çok fazla arayan soran var geri dönüş yapamıyorum... Eşim; Beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesinde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim O'nu benim, ailemizin sevdiklerinin başından eksik etmesin. Dualarınızı eksik etmeyin.."

Ünlü oyuncu Nuri Alço beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda - 3. Resim

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İliç'te 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan madenci son yolculuğa uğurlandıMicrosoft'tan uyarı: Çin; ABD, Güney Kore ve Hindistan'daki seçimleri bozmak için yapay zeka kullanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 fenomen aynı karede! Dilan Polat, Eylül Öztürk ve Nez Demir’in yıllar önceki tatil fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin3 fenomen yan yana! Yıllar önceki tatil pozları ortaya çıktıEsrarengiz ölüm! ABD’li oyuncunun cansız bedeni bulundu - MagazinEsrarengiz ölüm! Dizi oyuncusunun cansız bedeni bulunduYaşar Alptekin 4 katlı villada oturuyor! Evinde kutsal emanetler köşesi var - Magazin4 katlı villada oturuyor! Evinde kutsal emanetler köşesi varAhmet Kural baba oldu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı - MagazinAhmet Kural baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...Rafet El Roman’dan şaşırtan dans! Yorumlar kırdı geçirdi - MagazinRafet El Roman’dan şaşırtan dans! Yorumlar kırdı geçirdiOrgan nakliyle hayata tutunmuştu! Şarkıcı Hakan Taşıyan sokakta mı kalıyor? - MagazinÖlümden dönmüştü... Ünlü şarkıcı sokakta mı kalıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...