Ünlü oyuncu Nuri Alço beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, bayram tatili için gittiği Eskişehir'de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını öğrenildi. Usta sanatçının kaldırıldığı hastaneden Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul yaptığı açıklamada "Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" dedi.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Nuri Alço, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

NURİ ALÇO HASTANEYE KALDIRILDI

Bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir’e giden Nuri Alço, dün gece aniden fenalaştı. Usta oyuncu Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMDA

Yapılan ilk muayenede Alço'nun bilincinin kapalı olduğu ve beyninde pıhtı atması teşhisi konulduğu öğrenildi.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço şunları söyledi:

"Gece birden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırdık… Doktorlar ilk muayenede beyin kanaması teşhisi koydular…

Nuri sürekli kan sulandırıcı hap kullanıyordu. Ama sanırım 2-3 gündür ihmal edip almamış… Kendisi şuan yoğun bakımda ve ben dahil yanına kimseyi almıyorlar… Lütfen sevenleri dualarını ihmal etmesinler…”

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Alço’nun sağlık durumu hakkında Acıbadem Eskişehir Hastanesi Başhekimi tarafından açıklama yapıldı. Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul yaptığı açıklamada, "Sanatçı Nuri Alço 6 Nisan 2024, Cumartesi saat 15.00’te Acıbadem Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagulan (Kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" dedi.

"NURİ TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ ADAM BUNU DA ATLACAĞIZ"

Burcu Alço, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından açıklama yaptı:

"Çok fazla arayan soran var geri dönüş yapamıyorum... Eşim; Beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesinde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim O'nu benim, ailemizin sevdiklerinin başından eksik etmesin. Dualarınızı eksik etmeyin.."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.