O Ses Fransa yarışmasının birincisi silahıyla kendini vurdu

Fransa’da düzenlenen ‘O Ses’ adlı şarkı yarışmasında 2014’te birinci seçilen Kendji Girac kurşunların hedefi oldu. Göğsünden vurulan şarkıcının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O Ses Fransa yarışmasını geçtiğimiz yıllarda kazanan Kendji Girac, ateşli silahla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumu şu an iyi.

Fransa’nın yerel haber sitesi Le Parisien’in verdiği bilgiye göre şarkıcı Kendji Girac, Pazar gecesi vuruldu. Göğsünden ağır yaralanan sanatçı Bordeaux Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Söz konusu olayın evde meydana geldiği öğrenildi. Alınan ilk ifadelere göre, silahın yanlış kullanılmasından kaynaklı bir kaza meydana geldi. Kendji Girac’in bir gün önce bit pazarından satın aldığı silahtan çıkan merminin kendisine isabet ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya, göğsüne mermi isabet eden ve sırtından yaralanan şarkıcının silahı yanlış kullanmasının neden olduğu öne sürüldü. Şarkıcının bir gün önce bit pazarından satın aldığını söylediği silahın, incelenmek üzere polis ekiplerince götürüldüğü bildirildi.

Kendji Girac'in gece boyunca silahı denemek istediği ve bu sırada silahın ateş alarak müzisyeni ağır yaraladığı belirtildi. Şarkıcının eşinin de ifadesi alındı. Ateş edenin kim olduğu yapılan incelemeler sonucu tespit edilecek.