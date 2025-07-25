Ödül töreninde şok iddia… Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı! Ünlü mankenden cevap gecikmedi

Uluslararası Kalite Ödülleri kapsamında ‘Güvenilir Girişimci’ ödülünü almak için sahneye çıkan iş adamı Lokman İn, ödül aldığı törenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını öne sürdü. “Dolandırıldığım kişi bana ödül veriyor. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip?” diyen İn’in bu sözleri gündeme otururken, iddiaların odağındaki Ulusoy’dan cevap gecikmedi. Ünlü manken asılsız iddialara karşı hukuki süreci başlattıklarını belirtti.

İş adamı Lokman İn, sunuculuğunu Özge Ulusoy’un üstlendiği Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde sahneye çıkarak ‘Yılın Güvenilir Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü. Ancak törende yaptığı beklenmedik açıklama, etkinliğin önüne geçerek sosyal medyaya damga vurdu. İn, ödülünü Ulusoy’un elinden alırken dikkat çeken sözler sarf etti.

İŞ ADAMI LOKMAN İN’İN AÇIKLAMASI TÖRENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen törene iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. ‘Yılın Güvenilir Girişimcisi’ ödülünü almak üzere sahneye çıkan Lokman İn’in yaptığı konuşma salonda gergin anlara neden oldu.

Sahneye çıkan Lokman İn, mikrofonu eline aldığında, daha önce bir projede anlaşma sağladıkları Özge Ulusoy’un sözleşme şartlarını yerine getirmediğini iddia etti. Ödülünü teslim alırken ise, “Dolandırıldığım birinden ödül almak gerçekten tuhaf. Ünlü olmak, insanları mağdur etme hakkı mı veriyor?” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

“ÜNLÜ DİYE DOLANDIRILMA HAKKINA MI SAHİP?”

Lokman İn konuşmasında “19 yıl boyunca inişler, çıkışlar ve çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi (Özge Ulusoy) da vardı. Ne tesadüf ki geldiğimde öğrendim. Sesi kapatmanız bir şey ifade etmiyor. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü veriyor. Ben buraya gelirken de kaçıyor. 2 gün önce iş birliği yaptığım ve firmamı dolandırana bana ödül verdiriyorsun ve buraya gelirken de kaçıyorsun. Sadece ilginç… Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırılma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor değil mi?” ifadelerini kullandı.

ÖZGE ULUSOY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

İş adamının sahnede susturulmaya çalışılması ve diğer sunucunun tepkisiz halleri dikkat çekti. Konu kısa sürede magazin gündemine otururken iddiaların odağındaki Özge Ulusoy’dan avukatı aracılığıyla bir cevap geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilimiz sayın Özge Ulusoy, 20 yılı aşkın süredir kamuoyunun yakından tanıdığı başarılarıyla takdir toplayan ve itibarıyla öne çıkan bir oyuncu, manken ve sunucudur. Son günlerde sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda yer alan mesnetsiz açıklamalar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri hale gelmiştir.”

KURGU DEDİ, YASAL SÜRECİ BAŞLATTI