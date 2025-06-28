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Babasını kazada kaybeden Özge Ulusoy "Kimse bilmiyor" dedi, gözyaşı döktü: Hapse dönmüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 2022 yılında Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ünlü manken, babasına çarpan sürücünün 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alması hakkında açıklama yaptı. Gözyaşları içinde konuşan Ulusoy, "Babamı kaybettiğim ilk doğum günümde göbek atarken video paylaştı. Arabasından sürekli video çekiyor. Hiç pişmanlık yok" dedi.

Ankara'da 4 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen kazada; Elif N. yönetimindeki araç, Çankaya Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Ulusoy, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Ulusoy'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Elif N. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasıverildi.

Babasını kazada kaybeden Özge Ulusoy "Kimse bilmiyor" dedi, gözyaşı döktü: Hapse dönmüyor! - 1. Resim

"HAPSE DÖNMESİ GEREKİYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre; babasını kaybetmenin acısını yaşayan Ulusoy, gözyaşları içinde konuşarak, "Sıkıntılı süreçten geçiyorum. Babamın davasıyla ilgili adalet gereken kararları veriyor ama karşımızdaki insanlar bir şeyleri suistimal ve manipüle edip, bir türlü cezaevine dönmüyor. Çeşitli bahanelerle izin alıyor, hapse dönmesi gerekiyor. Bir de röportaj vermişler psikolojileri bozukmuş. Babamı kaybettiğim ilk doğum günümde göbek atarken video paylaştı. Arabasından sürekli video çekiyor. Hiç pişmanlık yok. Bir de beni suçlamaya kalkıyor, 'Özge Ulusoy psikolojimizi bozdu' diye... Onlarla ilgili hiçbir şey paylaşmadım ki, isimlerini bile bilmezdim" dedi.

Babasını kazada kaybeden Özge Ulusoy "Kimse bilmiyor" dedi, gözyaşı döktü: Hapse dönmüyor! - 2. Resim

"TAHLİYE OLDU, BİZE ZAFER İŞARETİ YAPTI"

Sürücünün hapse dönmemek için kendini acındırdığını savunan ünlü manken, "Yargıtay, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasını onadı. Bilinçli taksirden ceza verdi. İlk tutuklandığında 2 ay yattı. İlk davada tahliye oldu, bize zafer işareti yaptı. Şimdi hapse dönmemek için beni suçlayıp, kendini acındırıyor. Manipüle etmeye çalışıp, hukuku açık bulmaya çalışıyor. Yüce Türk adaletini oyalıyor. Bu adaleti oyalamak, başka bir şey değil? Çeşitli şeylerde izinler alıyor. Üstelik üstün üzerime geliyor. 2,5 yıldır nasıl yaşıyorum kimse bilmiyor? Onun psikolojisi bozukmuş, bizim neler yaşadığımızı biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Babasını kazada kaybeden Özge Ulusoy "Kimse bilmiyor" dedi, gözyaşı döktü: Hapse dönmüyor! - 3. Resim

"İFŞA ETTİĞİM İÇİN SUSTULAR"

"Sizi tehdit ediyorlar mı?" sorusunaUlusoy, "İlk başta yaptılar. Dayısı bana, 'Kapa çeneni, susturacağız' diye... İfşa ettiğim için sustular. Şimdi mağduru oynuyorlar. Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor" cevabınıverdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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