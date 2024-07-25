Özge Ulusoy Bodrum'daki fiyatlarla ilgili konuştu! Esnafa fiyat önerisi sundu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 25 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme:

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Bodrum ve Yunanistan arasındaki fiyat farkı sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ünlü isimlerden de son dönemlerde tatil fiyatları ile ilgili açıklama geliyor. Bu isimlerden biri de Özge Ulusoy oldu. Konu ile ilgili Ulusoy, “Herkes kendi ülkesinin topraklarında tatil yapmak istiyor. Bizim ülkemiz bir cennet” dedi.