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Özge Ulusoy Bodrum'daki fiyatlarla ilgili konuştu! Esnafa fiyat önerisi sundu

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Özge Ulusoy Bodrum&#039;daki fiyatlarla ilgili konuştu! Esnafa fiyat önerisi sundu

Magazin Haberleri

Bodrum ve Yunanistan arasındaki fiyat farkı sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ünlü isimlerden de son dönemlerde tatil fiyatları ile ilgili açıklama geliyor. Bu isimlerden biri de Özge Ulusoy oldu. Konu ile ilgili Ulusoy, “Herkes kendi ülkesinin topraklarında tatil yapmak istiyor. Bizim ülkemiz bir cennet” dedi.

Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerinin fiyatlarının yüksek olduğu için yerli turistlerin rotasını Yunanistan’a çevirdiği iddia edilmişti.

Son dönemde Bodrum ve Yunan adaları kıyaslamaları sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ünlü isimler konu hakkında açıklamalar yapıyor.

Özge Ulusoy Bodrum'daki fiyatlarla ilgili konuştu! Esnafa fiyat önerisi sundu - 1. Resim

"FİYATLARDA ORTA YOLDA ANLAŞALIM"

2.sayfa'nın haberine göre, Bodrum ve Yunan adaları kıyaslaması Özge Ulusoy'a soruldu. Daha tatil yapmadığını söyleyen şarkı şunları ifade etti:

“Herkes kendi ülkesinin topraklarında tatil yapmak istiyor. Bizim ülkemiz bir cennet. O yüzden kimseyi yurt dışına kaçırmayalım. Fiyatlarda orta yolda anlaşalım.”

 

Düzenleyen:  - Magazin
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