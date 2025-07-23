Önce evladını sonra eşini kaybetti! Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen’in acı dolu hayatı: 1 yılda 14 kilo verdim

Kariyerine berber çırağı olarak başlayan ve beyaz perdede üstlendiği kötü rollerle ün kazanan Coşkun Göğen, hayatını 36 yıldır Antalya’da sürdürüyor. 80 yaşındaki oyuncunun önce kızı ardından eşi vefat etmişti. Zor bir süreçten geçtiğini belirten Göğen, “Bir yılda 14 kilo verdim” diyerek yaşadığı kayıpları anlattı.

İleri yaşına rağmen hayat enerjisinden ödün vermeyen Coşkun Göğen, bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörü olarak çalışmayı sürdürüyor. 400’den fazla filmde oynayan ve sinemaya olan bağlılığını hiç kaybetmeyen usta sanatçı, 2018 yılında kızı Dünya’yı, yaklaşık 7 ay önce ise eşi Anjelika’yı kanser nedeniyle kaybetti.

SAĞLIK HABERLERİNE TEPKİ: O FOTOĞRAF 7 YIL ÖNCEYE AİT

En son oynadığı "Mitoloji Mafyası" komedi filminin vizyona girmesini dört gözle bekleyen Göğen, zaman zaman basında sağlığının kötü olduğu, hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlere tepki gösteriyor.

Göğen, 7 yıl önce aort ameliyatı sonrası çekilen fotoğrafının yeniymiş gibi servis edilerek, sağlığıyla ilgili olumsuz haberlerin basında yer aldığını söyledi.

Bu tür haberlerin kendisini üzdüğünü dile getiren Göğen, "Karakterimi, nasıl bir aile reisi olduğumu herkes biliyor. Üzgünüm, sağlığımla ilgili basında yer alan iddialardan dolayı iki gündür gece gündüz herkes beni arıyor. Ne amaçla yapılıyorsa benimle oynamasınlar, çok rahatsız oldum. İşine gücüne bakan biriyim. 80 yaşını buldum, bundan sonra macera da aramıyorum. Reklama da hiç ihtiyacım yok." dedi.

“EVLADIMI VE EŞİMİ KAYBETTİM, 14 KİLO VERDİM”

Göğen, sporla büyüdüğünü bunun da faydalarını ileri yaşta daha iyi gördüğünü vurgulayarak, 30 yıl Galatasaray'da, 22 yıl Antalyaspor'da amigoluk yaptığını hatırlattı.

Amigoluğun çok zor olduğunu belirten Göğen, yıllarca Belgrad ormanında çok koştuğunu, özel spor yaptığını, profesyonel dansçı olduğunu ifade etti.

Sevenlerinin kendisiyle gördükleri her yerde fotoğraf çektirdiğini aktaran Göğen, "İlkokul mezunuyum, 3 dil biliyorum. 9 yaşından beri çalışıyorum. Neyi görmedim ki. Aile yaşantım çok güzel, evlatlarım var. Bir evladımı kaybettim, 7 ay önce de eşimi kaybettim. Üç ay içinde 4 arkadaşımı kaybettim. Bir yılda 14 kilo verdim" diye konuştu.

“YEŞİLÇAMLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Göğen, en son "Mitoloji Mafyası" komedi filminde oynadığına değinerek, çekimlerin Çanakkale'nin Geyikli beldesinde çekildiğini anlattı.

Filmin çok güzel olduğunu kaydeden Göğen, "Dağlarda, tepelerde antik yerlerde çalıştığımız için orada sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyordu. Bereket tanrısı, Alaaddin'in lambasından çıkan cini oynuyorum. Çekimlerden sonra zatürre oldum. O film sezona hazırlanıyor. Muhteşem oyuncular var. Adamım Nuri Alço da var” ifadelerini kullandı.

Göğen, kendisi gibi kötü adam rollerinde oynayan sinema sanatçısı Nuri Alço ile 48 senedir birlikte çalıştıklarını, en yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

Geçmişte, zor şartlarda imkansızlıklar içinde iyi filmler çektiklerini ifade eden Göğen, "Yeşilçamlı olmaktan gurur duyuyorum. Öyle büyük harika insanlarla çalıştım. Kadın erkek cinsiyet yoktu orada, hep arkadaşlıklar dostluklar vardı. Beraber yemek yiyorsunuz, aç olana ikram ediliyor, evden bir şeyler götürüyorsun. Biz halen yaşıyoruz, toplum bizi seviyor" dedi.

“EN ÇALIŞKAN FERDİ TAYFUR, NECLA NAZIR DA HARİKA BİR İNSAN”

Göğen, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un bir değer olduğunu belirterek, "Çok fazla büyük şarkıcılarla çalıştım ama en iyisi, sinema tipi, en iyi aktör en çalışkanı Ferdi Tayfur. Çok fazla kadın oyuncuyla çalıştım ama Necla Nazır klas kadınlardandı. Buradan selam yollamak isterim, harika bir insandır. 5-6 filmde çalıştık" diye konuştu.

YEŞİLÇAM SOKAĞINDA GEÇEN HAYAT…

Sevgiyle yaşadığını, hep mutlu olduğunu vurgulayan Göğen, "Yaşilçamlı olmak ayrıcalık. Karavanlarda, dublörle çalışmadık. Dayağı, lafı yiyen de peynir ekmeği bulamayan da biziz. Yeni oyuncular kıymetini bilsinler. Renkli fotoğrafı onlar gördü, biz görmedik ama seneler sonra renkli fotoğraflar da siyah beyaz oluyor. Yaşamanın kıymetini bilsinler" önerisinde bulundu.

Göğen, Galatasaray'ı çok sevdiğini, Antalyaspor'a da önem verdiğini dile getirerek "Hoş geldin Osimhen, seni çok seviyoruz" ifadesini kullandı.

Ünlü sanatçı, "Yeşilçam sokağında büyüdüm. Çalıştığım berber dükkanının önünden Yeşilçam'a figüran taşıyan minibüsler kalkardı. Bir gün minibüse atladım ve bir daha dönmedim" diyerek sözlerini tamamladı.