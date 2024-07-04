Onur Rüştü Atilla'nın eski eşi sessizliğini bozdu! Sözleri şoke etti

Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık evliliğini noktalayan oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile tatile çıkması kafa karıştırmıştı. Atilla'nın boşandığı eşi Sinem Ayyıldız'dan açıklama geldi: Her şey 5 ay içinde oldu. Ayrılmayı ben istemedim.

Güldür Güldür programıyla hafızalara kazınan Onur Rüştü Atilla geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nez ile tatil pozlarını paylaşmıştı. Paylaşımı ile kafa karıştıran ünlü oyuncu, 10 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’dan geçtiğimiz hafta boşanmıştı.

Konu ile ilgili ikiliden açıklamalar geldi. İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş kız arkadaşım bunu hak ediyor" demişti.

Nez de "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN BU MECRALARIN KADINI DEĞİLİM"

Atilla’nın eski eşi Ayyıldız ise yaptığı açıklamada "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Ben de az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, sözlerini "Ben bu mecraların kadını değilim. Süreç kendi adaletiyle ilerlerken beni durumlardan ayrı tutmalarını rica ediyorum. Her şey yeterince çirkin. Sağlıklı bir şekilde önce çocuklarım sonra da kendi hayatım için toparlanmaya ihtiyacım var" diyerek noktaladı.