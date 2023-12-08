Oyuncu Beren Saat Gazzelilerin yanında! Sözleriyle alkış aldı

8 Aralık 2023 14:14 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:16

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 15 bin 523'e yükseldi. Birçok şarkıcı ve oyuncu, gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla Gazze'deki sivillerin ölmesine neden olan İsrail'i kınamaya devam ediyor.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte İstanbul İçin Son Çağrı filminde kamera karşısına geçen Beren Saat de konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

“BAŞKA TARAFTA HAYATIN DEVAM ETMEDİĞİ BİR DÜNYA VAR”

Mirgün Cabas’ın ‘Orada Rahat Mısın?’ adlı programına katılan oyuncu Beren Saat, Gazze’de katliam yaşanırken sosyal medyada gündelik paylaşımlar yapmanın içine sinmediğini söyledi. “Mutlu bir şey paylaşmaya utanıyorum” diyen Saat, şöyle konuştu:

“O kadar insan acı çekiyor ki ben mutlu bir şey paylaşmaya utanıyorum. Ama hayatımızı yaşayacağız. Bir arkadaşımın doğum günü partisi varsa ben o akşam oraya gideceğim, kutlayıp hediye alacağım belki çünkü hayat burada devam ediyor. Ama başka bir tarafta da hayatın devam etmediği bir dünya var.”

“KENDİ HAYATIMI PAYLAŞMAKTAN UTANDIM”

Üzgün olduğunu dile getiren Saat, “Sosyal medyada eskisi gibi bir şey paylaşmamamın sebebi bu. O kadar çok insanın hayatı dağıldı ki, ben kendi parlak hayatımı paylaşmaktan utandım” dedi.

Beren Saat’in bu sözlerine sosyal medyada övgü yağarken, takipçileri “Keşke herkes duyarlı olsa”, “Beren Saat çok merhametli, bu yüzüne de yansıyor” gibi yorumlarda bulundu.