Şarkıcı İlyas Yalçıntay ‘Ramsay Hunt’ sendromuna yakalandığını açıkladı

8 Aralık 2023 13:33 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:11

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Gel Be Gökyüzüm’ , ‘İçimdeki Düman’ , ‘Sadem’ gibi şarkılarıyla bilinen Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, Ramsay Hunt Sendromu’na yakalandı. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu.

SOSYAL MEDYADAN HASTALIĞINI AÇIKLADI

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ve hastane hastane dolaştığını belirten İlyas Yalçıntaş, sonunda hastalığına teşhis konulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu Ramsay Hunt sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler.”

“DAMAR YOLUYLA VERİLEN İLAÇLARLA TEDAVİSİ MÜMKÜN”

Yaşadığı şikayetleri de sıralayan Yalçıntaş, tedavisine haftaya başlanacağını söyledi:

“Arkadaşlar bu sendrom, herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat oluşturması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri bu şekilde semptomlar yaşamaktayım. Sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi, yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler… Damar yolu ile verilecek ilaçlarla tedavisi mümkün. Haftaya Salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.”

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt Sendromu, zona ve suçiçeğine neden olan, 'varicella zoster' adındaki virüs nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Belirtileri zona ve suçiçeği hastalıklarına benzese de Ramsay Hunt Sendromu kulağın içinde bulunan uçuk şeklindeki yaralar ve şiddetli baş ağrısı semptomlarıyla diğerlerinden ayrılıyor. Daha önce suçiçeği geçirmiş kişilerin bağışıklık sisteminde uyku halinde olan virüsler tekrar aktif hale gelebiliyor. Bu durumda da Ramsay Hunt Sendromu ortaya çıkıyor.