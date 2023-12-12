Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Magazin > Oyuncu Penelope Cruz Gazze için ‘acil ateşkes’ çağrısı yaptı

    Oyuncu Penelope Cruz Gazze için ‘acil ateşkes’ çağrısı yaptı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Oyuncu Penelope Cruz Gazze için ‘acil ateşkes’ çağrısı yaptı
    Penelope Cruz, Gazze, Israil

    İspanyol oyuncu Penelope Cruz, sosyal medya hesabından Gazze için ‘acil ateşkes’ çağrısında bulundu.

    İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Sivillerin sık sık hedef alındığı katliama ünlü isimler de tepkilerini göstermeyi sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Penelope Cruz, Gazze’ye ilişkin bir paylaşım yaptı. 

    ACİL ATEŞKES YAPILMALI

    Cruz, Instagram hesabındaki hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda "Ceasefire Now (Acil Ateşkes)" ifadesini kullandı.

    Oyuncu Penelope Cruz Gazze için ‘acil ateşkes’ çağrısı yaptı

    Aralarında Cruz'un da bulunduğu bir grup Hollywood yıldızı, 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i "soykırım" yapmakla suçlayan manifesto yayımlamış ve büyük yankı uyandırmıştı.

    Manifestoda, İsrail'in "BM kararlarına en çok uymayan, insan haklarına en az saygı gösteren ve devlet terörizmi uygulayan işgalci ülke" olduğu ifadesi yer almıştı.

    GAZZE’YE DESTEK

    Öte yandan La Casa De Papel’in yıldızı İspanyol aktrist Itziar Ituno da ateşkes ilan edilmesi için çağrı yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ituno, “Onların ölüleri bizim ölülerimiz, evleri bizim evlerimiz, toprakları bizim topraklarımız, çocukları bizim çocuklarımızdır. Bu soykırıma seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...