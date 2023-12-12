Oyuncu Penelope Cruz Gazze için ‘acil ateşkes’ çağrısı yaptı

12 Aralık 2023 16:38 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:38

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Sivillerin sık sık hedef alındığı katliama ünlü isimler de tepkilerini göstermeyi sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Penelope Cruz, Gazze’ye ilişkin bir paylaşım yaptı.

ACİL ATEŞKES YAPILMALI

Cruz, Instagram hesabındaki hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda "Ceasefire Now (Acil Ateşkes)" ifadesini kullandı.

Aralarında Cruz'un da bulunduğu bir grup Hollywood yıldızı, 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i "soykırım" yapmakla suçlayan manifesto yayımlamış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Manifestoda, İsrail'in "BM kararlarına en çok uymayan, insan haklarına en az saygı gösteren ve devlet terörizmi uygulayan işgalci ülke" olduğu ifadesi yer almıştı.

GAZZE’YE DESTEK

Öte yandan La Casa De Papel’in yıldızı İspanyol aktrist Itziar Ituno da ateşkes ilan edilmesi için çağrı yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ituno, “Onların ölüleri bizim ölülerimiz, evleri bizim evlerimiz, toprakları bizim topraklarımız, çocukları bizim çocuklarımızdır. Bu soykırıma seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.