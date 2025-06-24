Oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızı mezun oldu! "Anne olduğunda anlayacaksın"

Oyuncu Sevinç Erbulak ile Dalin Midyat, 2005 yılında dünyaevine girmiş, 2009 yılında yollarını ayırmıştı. Eski eşler, 19 yaşındaki kızları Zeynep Kavin Midyat'ın mezuniyet sevincinde bir araya geldi. Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan Erbulak, "Her zaman ve her koşulda yanındayım, birlikte aşamayacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi.

Sevinç Erbulak, kızı Zeynep Kavin Midyat'ın lise mezuniyet törenine katıldı. Oyuncu, duygularını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Kızına duyduğu sevgiyi gözler önüne seren Erbulak, anne-kız ilişkisine dair verdiği mesajlarla da dikkat çekti.

"BAYAĞI BİR TADINA VARMIŞIM SENİNLE GEÇEN ÖMRÜMÜN"

Sevinç Erbulak, takipçilerini hem duygulandıran hem de gülümseten paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anne olunca anlarsın kızım der, anneler kızlarına.

O güzelim kızlar da kaç yaşında olursa olsun, belki kız oldukları için, belki doğa ana onlara bu kavrayışı doğuştan armağan ettiği için, belki de benim henüz bilmediğim bir nedenden ötürü; bu tanıdık cümlenin çok önemli olduğunu duyacak kadar olgundurlar.

Ama inan bana cümle yine de anlaşılmaz Kavin'im.

O sırada anlaşılma zamanı gelmediği için, gelecekte anlaşılacaklar sandığına konur bu cümle, her seferinde.

Anne olduğunda veya bir çocuğa annelik yaptığında anlayacaksın bugünün benim için ne ifade ettiğini.

Okuma bayramında 3-4 kelimeyi yan yana getirip çılgınca alkışlandığınız günden bugüne zaman acayip bir hızla geçmiş gibi.

Bir yandan da, düşünüyorum; haksızlık etmeyeyim ona; bayağı bir tadına varmışım seninle geçen ömrümün.



Beni olgunlaştırıyorsun Kavin, bana hep daha iyi ve daha dürüst, daha insan olmanın yollarını gösteriyorsun ve bunu her seferinde öyle bir zariflikle yapıyorsun ki bazen bu dünyadan olmadığını düşünüyorum.

Oysa ki biliyorum tam da bu dünyadansın ve dünyanın senin gibi gençlere çok ihtiyacı var.

Dünyam, bugün liseden mezun oldun, sana ve arkadaşlarına, birlikte büyüdüğün herkese çok güzel ve hafif bir ömür, aşırı heyecanlı bir gelecek diliyorum. Heyecan önemli.

Her zaman ve her koşulda yanındayım, birlikte aşamayacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum.

Varsa da beraber aşamamanın tadını çıkarırız hiç merak etme sen."