Özcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit edip, eşi Samar Dadgar'a küfür ettiğini öne sürdüğü ağabeyi Ercan Deniz'den şikayetçi oldu. Talebi değerlendiren mahkeme kararını verdi. Ercan Deniz, kardeşi ve Dadgar'a 2 ay boyunca yaklaşamayacak.

İranlı modacı Samar Dadgar ile 2023 yılında evlenen Özcan Deniz, uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Deniz ile bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor.

"KARIMA ETTİĞİN KÜFÜRLERİ YEDİRİRİM"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen benim karıma ailemin yanında küfürler ediyorsun öyle mi! Ahlaksız, senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Topunuz bir olup bu rezil ailenin tek yüz akı olan beni karalamaya çalıştınız. Benim gözümde milyonlarca hayatı söndüren bu değirmene şu taşıyan bir katilden farksızsın. Utanç kaynağımsın" sözleriyle kardeşini hedef almıştı.

KARDEŞLER MAHKEMELİK OLDU

Doğum gününde ağabeyinin evine izinsiz girdiğini ve eşine küfürler ettiğini ileri süren Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, kendisi ve eşi için tedbir talebinde bulundu.

"EŞİM VE ÇOCUĞUMA YAKLAŞMASIN"

Habertürk'te yer alan habere göre; Özcan Deniz, Ercan Deniz'in kendisi ve eşi hakkındaki sözleri karşısında ciddi tehdit altında olduklarını belirtmişti. Gerekli önlemin alınıp durumun önüne geçilmesini isteyen sanatçı, ağabeyinin eşi ve çocuğuna yaklaşmamasını talep etti.

MAHKEME KARARI: 2 AY UZAKLAŞTIRMA

Talebi değerlendiren mahkeme, Ercan Deniz'in 2 ay boyunca Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'a hakaret etmemesi ve yanına yaklaşmamasına karar verdi.