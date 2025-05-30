Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Özcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı

Özcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit edip, eşi Samar Dadgar'a küfür ettiğini öne sürdüğü ağabeyi Ercan Deniz'den şikayetçi oldu. Talebi değerlendiren mahkeme kararını verdi. Ercan Deniz, kardeşi ve Dadgar'a 2 ay boyunca yaklaşamayacak.

İranlı modacı Samar Dadgar ile 2023 yılında evlenen Özcan Deniz, uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Deniz ile bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor.

Özcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı - 1. Resim

"KARIMA ETTİĞİN KÜFÜRLERİ YEDİRİRİM"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen benim karıma ailemin yanında küfürler ediyorsun öyle mi! Ahlaksız, senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Topunuz bir olup bu rezil ailenin tek yüz akı olan beni karalamaya çalıştınız. Benim gözümde milyonlarca hayatı söndüren bu değirmene şu taşıyan bir katilden farksızsın. Utanç kaynağımsın" sözleriyle kardeşini hedef almıştı.

Özcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı - 2. Resim

KARDEŞLER MAHKEMELİK OLDU

Doğum gününde ağabeyinin evine izinsiz girdiğini ve eşine küfürler ettiğini ileri süren Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, kendisi ve eşi için tedbir talebinde bulundu.

Özcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı - 3. Resim

"EŞİM VE ÇOCUĞUMA YAKLAŞMASIN"

Habertürk'te yer alan habere göre; Özcan Deniz, Ercan Deniz'in kendisi ve eşi hakkındaki sözleri karşısında ciddi tehdit altında olduklarını belirtmişti. Gerekli önlemin alınıp durumun önüne geçilmesini isteyen sanatçı, ağabeyinin eşi ve çocuğuna yaklaşmamasını talep etti.

MAHKEME KARARI: 2 AY UZAKLAŞTIRMA

Talebi değerlendiren mahkeme, Ercan Deniz'in 2 ay boyunca Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'a hakaret etmemesi ve yanına yaklaşmamasına karar verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Narin Güran davasında dördüncü kez hesap verecekler! Cinayetin kilit isimleri hakim karşısındaKiralık dairelerine gizli kamera koymuştu! Skandalda yeni bir gelişme daha yaşandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Usta oyuncunun vefat ettiğine yönelik haberler yalanlandı! Ahmet Mekin'in torunundan açıklama - MagazinÜnlü oyuncudan olay 'vefat' paylaşımı! Gerçek ortaya çıktı"Eşim benden fakir çıktı" deyip dava açmıştı: Mahkeme Nihal Candan için kararını verdi - MagazinMahkemenin kararı Nihal'i üzecek...Kerem Aktürkoğlu dünya evine girdi! Eşi Ceren Azak kimdir? - MagazinKerem Aktürkoğlu sessiz sedasız evlendi!Oyuncu Devlet Devrim'e en acı veda! "Çok büyük bir şok oldu" - MagazinYeşilçam'ın ünlü oyuncusuna veda! "Çok büyük bir şok oldu"'Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisi netleşti - MagazinKızılcık Şerbeti'ne vedası olay olmuştu! İşte yeni dizisi...Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Brad Pitt bambaşka biri oldu - MagazinHer gören şaştı kaldı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde
Sonraki Haber Yükleniyor...