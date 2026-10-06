Özgür Ozan’ın yeni adresi belli oldu! İşte oynayacağı karakter

“Arka Sokaklar” dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, TOD’un yeni dizisi “Ölüm Bizi Ayırana Dek”in kadrosuna katıldı. Ünlü ismin dizide oynayacağı karakter belli oldu.

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TOD’un yeni ve iddialı yapımlarından “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin başrollerinde Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil yer alıyor.

Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu ise Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak’ın kaleme aldığı dizi, 15 Ekim’de sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yapımın oyuncu kadrosuna ise deneyimli bir isim daha dahil oldu.

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İZZET AKAY’I OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından “Arka Sokaklar”da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özgür Ozan, yeni dizisi için anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu, “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde önemli bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Özgür Ozan, dizide güçlü ve varlıklı bir iş insanı olan İzzet Akay karakterine hayat verecek. Ozan’ın canlandıracağı İzzet, inşaat mühendisi Uygar Soykan’ın kayınpederi ve Işıl’ın (Pelin Akil) babası olarak hikayede önemli bir yere sahip olacak.

Dizinin hikayesinde Uygar Soykan’ın hayatı, çıktığı bir iş gezisi sırasında tanıştığı şarkıcı Azra ile karşılaşmasının ardından bambaşka bir yöne savrulacak. Bu karşılaşmanın, karakterlerin hayatında yeni başlangıçlara ve önemli çatışmalara yol açması bekleniyor. Özgür Ozan’ın canlandıracağı İzzet Akay karakterinin de hikâyenin ilerleyen bölümlerinde aile ve iş ilişkileri üzerinden önemli gelişmelerin merkezinde yer alacağı öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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