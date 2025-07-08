‘Pavarotti Hasan’ ameliyatsız 40 kilo verdi! O Ses Türkiye Şampiyonu’nu görenler tanıyamıyor

O Ses Türkiye yarışmasına adını altın harflerle yazdıran ve unutulmaz sesler arasında yer alan Hasan Doğru’nun değişimi gündem oldu. ‘Pavarotti Hasan’ lakabıyla tanınan ünlü isim tam 40 kilo vererek yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

Opera bölümü mezunu olan Hasan Doğru, 2014 yılında katıldığı O Ses Türkiye’de şampiyon olmuştu. Babasının lokantasında garsonlıuk yaparken yarışmaya katılma kararı alan Doğru, güçlü sesiyle hafızalarda yerini almıştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ‘Pavarotti Hasan’ lakabıyla seslendiği Doğru, hem sahnedeki duruşu ve karizmasıyla hem de performansıyla dikkat çekmişti.

Yarışmanın ardından Alper Kul’un başrolünde yer aldığı Olur Olur adlı sinema filminde rol alan Doğru, oyunculuğa da adım atmıştı.

Daha önce de paylaştığı son haline dair fotoğraflarla dikkat çeken Doğru, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

115 kilodan 75 kiloya kadar düşen ve fit haliyle dikkat çeken şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Doğru birkaç ay içinde gerçekleşen büyük dönüşümünde ise beslenme alışkanlıklarını değiştirmesinin etkili olduğunu söylüyor. Yağdan ve şekerden uzak duran isim düzenli olarak bisiklete binerek zayıflama sürecini de desteklemiş.

İşte O Ses Türkiye 2014 şampionu Hasan Doğru’nun son hali…