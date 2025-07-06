Bir zamanların ünlü ismiydi... Son hali ortaya çıktı: Atilla Yiğit’ten geri dönüş sinyali

"Züğürt Ağa" filmiyle hafızalara kazınan Atilla Yiğit, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncunun yıllara meydan okuyan hali dikkat çekti.

"Züğürt Ağa", "Evlerden Biri", "Kuyucaklı Yusuf" ve "Hicran Sokağı" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Atilla Yiğit, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu.

Merak edilen son hali, bir Instagram sayfasında paylaşılan video ile ortaya çıktı. Yıllara rağmen değişmeyen görünümü dikkat çeken Yiğit, videoda “En kısa zamanda inşallah aranıza tekrar döneceğim. Ben sizleri özledim” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun hayranları ise sosyal medyada, “Yıllar geçmiş adam hiç değişmemiş”, “En kısa zamanda bekliyoruz” gibi yorumlarla özlemlerini dile getirdi.