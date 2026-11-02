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Poligonda ölümden döndü! Ünlü yönetmen Micheal Mann yanlışlıkla kendini vurdu

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Poligonda ölümden döndü! Ünlü yönetmen Micheal Mann yanlışlıkla kendini vurdu
Başlık ResmiPoligonda ölümden döndü! Ünlü yönetmen Micheal Mann yanlışlıkla kendini vurdu

Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann, Los Angeles'taki bir atış poligonunda silahının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki yönetmenin tedavisi sürüyor.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Heat ve Collateral filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Michael Mann, atış poligonunda kaza geçirdi. Los Angeles'ta meydana gelen olayda bacağından yaralanan Mann, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEMSİLCİSİ YAŞANANLARI AKTARDI

Olayın ardından TMZ’ye konuşan Mann’ın temsilcisi, kazanın cumartesi günü bir atış poligonunda yaşandığını belirterek, yönetmenin kılıfındaki silahın kazara ateş alması sonucu yüzeysel şekilde yaralandığını söyledi. Mann'ın tedavisinin ardından taburcu edilmesinin planlandığını ifade etti.

Poligonda ölümden döndü! Ünlü yönetmen Micheal Mann yanlışlıkla kendini vurdu
Başlık ResmiPoligonda ölümden döndü! Ünlü yönetmen Micheal Mann yanlışlıkla kendini vurdu

KILIFINA YERLEŞTİRDİĞİ SIRADA OLMUŞ

TMZ'nin haberine göre, uzun yıllardır atış sporlarıyla ilgilenen ve bu konuda deneyimli olan Mann, olay sırasında poligonda hedef talimi yapıyordu. Yönetmenin silahını kılıfına yerleştirmeye çalıştığı sırada silahın aniden ateş aldığı bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı da olayın bir eğitim kazası olduğunu açıkladı. Polis, Mann'ın silahı yanlışlıkla kendi bacağına doğrultarak ateşlediğini belirtirken, olayda kendisine zarar verme niyeti bulunduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti. Ambulansla yakındaki bir hastaneye götürülen 83 yaşındaki yönetmen tedavi altına alındı.

Michael Mann, 1995 yılında Al Pacino ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı Heat filminin yanı sıra The Last of the Mohicans (1992), The Insider (1999) ve Collateral (2004) gibi yapımlarla tanınıyor.

Ünlü yönetmenin son filmi, Adam Driver'ın başrolünde yer aldığı 2023 yapımı Ferrari oldu. Mann'ın ayrıca sinema tarihinin dikkat çeken yapımlarından Heat filminin devamı üzerinde çalıştığı biliniyor.

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