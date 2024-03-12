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Haberler > Magazin > 56 kilo verip damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi

56 kilo verip damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
56 kilo verip damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam&#039;ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Cabbar karakteriyle izleyicinin gönlünü kazanan Cem Cücenoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Mide küçültme ameliyatı sonrası 9 ayda 56 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Cücenoğlu, mezzo-soprana sevgilisi Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu.

Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Poyraz Karayel gibi birçok dizide rol alan Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz aralık ayında evlilik teklifi ettiği kız arkadaşı Asude Karayavuz ile dünyaevine girdi. Mutlu çift, nikahtan kareleri sosyal medyada paylaştı. 

Başarılı oyuncu Cem Cücenoğlu, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 150 kiloya kadar çıktıktan sonra mide ameliyatı olmaya karar veren Cücenoğlu, 9 ayda 56 kilo vererek inanılmaz bir değişim geçirmişti. 

Poyraz Karayel’in Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan kareler - 1. Resim

TÜP MİDE AMELİYATIYLA 56 KİLO VERDİ

Kilo sorunundan dolayı sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini belirten oyuncu, verdiği bir röportajda zayıflama sürecinden şu sözlerle bahsetmişti: “Kilomdan dolayı 20 yıl kadar diyabet şeker hastalığı ve tansiyon hastalığıyla uğraştım. Kilo vermek için bugüne kadar birçok yöntem denedim. Bazılarında başarılı oldum ama yine kilo aldım. Ameliyat olmaya karar verdim. Tüp mide ameliyatı oldum. 9 ayda yaklaşık 56 kilo kadar verdim” şeklinde konuşmuştu. 

Poyraz Karayel’in Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan kareler - 2. Resim

EVLENDİLER

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen Cem Cücenoğlu, aradığı mutluluğu da buldu. Cücenoğlu, mezzo-soprana sevgilisi Asude Karayavuz ile geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy Belediyesi’nde nikah masasına oturdu, öncesinde ise gelini evden alarak davul zurna eşliğinde kurtlarını döktü. Sevenleri ünlü çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. İkili tören bittikten sonra kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Poyraz Karayel’in Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan kareler - 2. Resim

Poyraz Karayel’in Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan kareler - 3. Resim

Poyraz Karayel’in Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan kareler - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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