Safiye Soyman'ın oğlunun vefatının ardından Banu Alkan'ın yaptığı paylaşımlar tepki çekti

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla savaşan oğlu Harun dün sabah hayatını kaybetti. Soyman'ın acı haberle yıkıldığı anlarda Dünya Güzellerim programında beraber yer aldığı Banu Alkan'ın art arta kendini paylaşmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın, yıllardır üzerine titrediği oğlu Harun geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayetler yaşadığı belirtildi.

Soyman'ın 24 yıldır MS hastalığı (Multiple Skleroz) ile mücadele eden ve yatağa bağımlı yaşayan oğlu Harun Akaröz dün sabah vefat etti.

Acı haberin yayılmasından sonra Safiye Soyman'ın biricik oğlu Harun'un hayatını kaybettiğini öğrenen pek çok ünlü isimse başsağlığı mesajı yayınlamayı ihmal etmedi.

"ÇOK AYIP ÇOK"

Son dönemlerde Dünya Güzellerim Tatilde programı için yeniden kamera karşısına geçen Banu Alkan'ın acı haberin sosyal medyada hızla yayılmasına pek de aldırış etmiyormuş gibi görünüp art arda kendisini ve eşi Kemal Yıldız'ı paylaşması tepki topladı.

Alkan’a sosyal medyada, “Çok ayıp çok”, “Banucum en yakın arkadaşının cenazesi var bugün paylaşım yapmayabilirsin”, “İstediğiniz kadar yorum silin, sessiz kaldığınız saygı duymadığınız tüm acılar sizi bulacak”, “Banu Alkan başka kafa yaşıyor” gibi yorumlar yapıldı.