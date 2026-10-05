Afyon’da sahne alan Merve Özbey, konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Konser arasında sahneden inerken merdivenden düşen ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Özbey, yaşadığı kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde sahne alan Merve Özbey, konser sırasında yaşadığı talihsiz kazayla hayranlarını korkuttu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şarkılarını seslendiren Merve Özbey, konserine ara verdiği sırada sahneden indi. Bu sırada merdivenden düşen şarkıcı, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilk kontrolü yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Sahnede talihsiz kaza! Merve Özbey apar topar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunu açıkladı

ÜNLÜ ŞARKICI KAZAYI ANLATTI

Kazanın ardından Özbey’in sağlık durumu merak konusu olurken, ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine bilgi verdi. Özbey, yaptığı paylaşımda, "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik kendi doktorumuza gidiyoruz, kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Sahnede talihsiz kaza! Merve Özbey apar topar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunu açıkladı

Geçmiş olsun mesajları için hayranlarına teşekkür eden Özbey, sözlerini "Dualarınıza ihtiyacım var" diyerek bitirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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