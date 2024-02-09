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    • Şarkıcı Alişan iyileşir iyileşmez soluğu kutsal topraklarda aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Şarkıcı Alişan iyileşir iyileşmez soluğu kutsal topraklarda aldı
    Alişan, Şarkıcı, Umre, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz günlerde konsere gittiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve apandisit ameliyatı olan Alişan, iyileşir iyileşmez umreye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden şarkıcı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa “Yine gelmek nasip oldu, binlerce şükür” notunu düştü.

    Eskişehir konserine giderken hissettiği yoğun ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Alişan, apandisit ameliyatı oldu. Hastaneden taburcu olan ve sağlığına kavuşan şarkıcı, kutsal topraklara ziyarette bulundu.

    “YİNE GELMEK NASİP OLDU”

    Hafta içi her gün TRT1 ekranlarında program sunan Alişan, geçtiğimiz yıllarda yaptığı umre ziyaretini yeniden gerçekleştirdi. İçi içine sığmayan şarkıcı, o anları takipçileriyle de paylaştı. 

    Şarkıcı Alişan iyileşir iyileşmez soluğu kutsal topraklarda aldı

    Kabe’de çektirdiği karelere Instagram hesabından yer veren Alişan, yolculuk öncesi yaptığı paylaşıma “Gidiyorum, en sevgiliye” notunu düştü. Daha sonra Kabe’de çekilen bir kareyi yayınlayıp “Yine gelmek nasip oldu, binlerce şükür” yazdı.

    Şarkıcı Alişan iyileşir iyileşmez soluğu kutsal topraklarda aldı

    Alişan, zemzem suyu içtiği anlara da yer verdi. Paylaştığı fotoğrafları takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AlişanŞarkıcıUmre
    Haberler > Magazin > Şarkıcı Alişan iyileşir iyileşmez soluğu kutsal topraklarda aldı
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