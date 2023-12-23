Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

23 Aralık 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 16:28

Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Beşiktaş'ta eğlendiği bir mekanda çevresindekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. İşletmecilerle kavga eden ve alkollü olduğu öne sürülen Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı.

MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETTİ, İŞLETMECİLERLE TARTIŞTI

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri sık sık üzerine çeken Atilla Taş, yeni bir olaya karıştı. İstanbul Beşiktaş’ta bir gece kulübüne giden şarkıcı, eşiyle eğlendiği esnada alkolü fazla kaçırdı. Sarhoş olduğu öne sürülen Taş, mekandaki müşterileri rahatsız edince dışarı çıkarılmak istendi. Karşı koyan isim, bu kez işletmecilerle kavga etmeye başladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay üzerine eğlence mekanına polis ekipleri çağırıldı. Polislere fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla Taş ve eşi Meltem Taş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şarkıcı, "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Taş cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.