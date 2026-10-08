Şarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunduğu apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, edinilen ilk bilgilere göre 14'üncü kattan düştü.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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