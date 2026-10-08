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Şarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti

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Şarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti
Başlık ResmiŞarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunduğu apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, edinilen ilk bilgilere göre 14'üncü kattan düştü.

Şarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti
Başlık ResmiŞarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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Şarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti
Başlık ResmiŞarkıcı Atilla Taş'ı yıkan evlat acısı! 14. kattan düşen kızı hayatını kaybetti

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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