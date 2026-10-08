Atilla Taş kimdir, kızı var mı, eski eşi kim? Atilla Taş'ın biyografisi

Atilla Taş'ın hayatı ve ailesine ilişkin bilgiler, kızı Sezen Taş hakkında gündeme gelen haberlerin ardından yeniden araştırılmaya başlandı. "Ham Çökelek" şarkısıyla 1990'lı yılların sonunda geniş kitlelere ulaşan sanatçının kariyeri, evliliği ve biyografisi merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Atilla Taş, 1990'lı yılların sonundan itibaren Türk pop müziğinin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Müzik kariyerine Kırmızılım albümüyle başlayan ünlü şarkıcı, ilerleyen yıllarda farklı albümler yayımladı. Kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybetmesinin ardından "Atilla Taş kimdir, kızı var mı, eski eşi kim?" soruları gündeme geldi.

ATİLLA TAŞ'IN KIZI VAR MI?

Atilla Taş'ın Sezen adında bir kızı bulunuyor. Biyografi kaynaklarına göre Sezen, Taş'ın İlkay Sarıköse ile yaptığı evlilikten 1992 yılında dünyaya geldi. Atilla Taş'ın genç yaşta evlendiği ve ilk çocuğu Sezen'in doğumunun ardından bir süre sonra evliliğinin sona erdiği biliniyor.

Atilla Taş kimdir, kızı var mı, eski eşi kim? Atilla Taşın biyografisi

ATİLLA TAŞ'IN ESKİ EŞİ KİM?

Atilla Taş'ın bilinen ilk eşi İlkay Sarıköse'dir. Taş, 1991 yılında İlkay Sarıköse ile evlendi. Bu evlilikten 1992 yılında Sezen adında bir kızları dünyaya geldi.

ATİLLA TAŞ KİMDİR? (ATİLLA TAŞ'IN BİYOGRAFİSİ)

Atilla Taş, 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Ceyhan'da geçirdi ve annesinin Almanya'ya gitmesinin ardından anneannesi tarafından büyütüldü. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ceyhan'da tamamlayan Taş, lise eğitiminin bir bölümünü İstanbul Davutpaşa'da sürdürdü. Askerlik görevinin ardından şarkıcı olmak amacıyla İstanbul'a döndü.

Müzik sektörüne girişinde Erol Köse ile tanışması önemli bir dönüm noktası oldu. 1998 yılında ilk albümü Kırmızılım'ı çıkaran Atilla Taş, albümde yer alan "Ham Çökelek" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Emmilenyum, Pembeli, Kınalı Kuzum, Bir Atilla Taş Albümü ve Çikolata gibi çalışmalar yayımladı. 1999'da Zilyoner dizisinde rol aldı, 2000 yılında ise New York Film Akademisi'nde sinema ve televizyon eğitimi gördü. İlerleyen yıllarda televizyon programları sundu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala