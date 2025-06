Şarkıcı Jessie J kansere yakalandı! "Her haliyle berbat bir şey"

'Jessie J' sahne adıyla tanınan Jessica Ellen Cornish, meme kanserine yakalandığını açıkladı. İngiliz şarkıcı, nisan ayında müzikseverlerle buluşturduğu 'No Secrets' adlı parçası yayınlanmadan hemen önce teşhis konulduğunu belirtti.

'Price Tag' şarkısıyla bilinen, No Secrets adlı parçasını geçtiğimiz nisan ayında müzikseverlerin beğenisine sunan Jessie J, meme kanserine yakalandığını duyurdu.

"BU HABERİ HAYRANLARIMLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 37 yaşındaki şarkıcı, "Bunu hayranlarımla ve beni önemseyen insanlarla paylaşmak istiyorum. Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaştım. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu" ifadelerini kullandı.

"ERKEN KELİMESİNİ AKLIMDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kanserin erken teşhis edildiğini belirten Jesie J, "Kanser her haliyle berbat bir şey ama ben erken kelimesini aklımda tutmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.